Facebook, Müslümanlara soykırım davasında Myanmarlı askerlerin verilerini paylaşmayı reddetti

Sosyal medya platformu Facebook, Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) Myanmar’a karşı soykırım davası açan Gambiya’nın, Myanmarlı güvenlik güçlerinin mesajlarını ve iletişim verilerini paylaşması talebini reddetti.

Columbia Bölge Mahkemesini talebi reddetmeye çağıran sosyal medya devi, buna ‘veri paylaşımının, elektronik iletişim hizmetlerinin kullanıcıların iletişimlerini ifşa etmeyi engelleyen Amerikan yasasını ihlal etmesi’ni gerekçe gösterdi.

Facebook talebin, Myanmarlı kilit konumdaki asker ve polis yetkilileri tarafından yapılan tüm iletişim ve belgelerin paylaşılması talebiyle haziran ayında yapıldığını bildirdi. Ancak şirket bunun ‘olağanüstü genişlikte’ ve söz konusu hesaplara “özel ve sınırsız erişim” imkanı sağlayacağını kaydetti.

İslam İşbirliği Teşkilatı adına Arakanlı Müslümanlara yapılan soykırım nedeniyle Myanmar’a karşı dava açan Gambiya’dan yargı yetkilileri ret cevabına yorum yapmadı.

Gambiya Başsavcısı Dawda Jallow, Reuters’a, konu hakkında bilgilendirildiğini ancak yorum yapamayacağını söyledi.

Batı Afrika ülkesi Gambiya, 11 Kasım 2019’da Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik soykırım ve tecavüz suçlarının Myanmar tarafından 1948 tarihli Soykırım Anlaşması’nın ihlali anlamına geldiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) dava açmıştı.

Myanmarlı yetkililer, bir isyana karşı mücadele ettiklerini ve sistematik zulüm yaptıkları suçlamasını reddediyor.

Birlemiş Milletler İnsan Hakları araştırmacıları tarafından 2018 yılında hazırlanan bağımsız bir rapor, Facebook’un Myanmar’da şiddetin ve nefret söyleminin körüklenmesinde kilit rol oynadığını ortaya koymuştu. Facebook ise bunun üzerine nefret söylemini engellemek için çalıştığını bildirmişti.

Yine farklı raporlarda, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlara başlamadan çok önce sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden yaydığı yalan haberlerle sistemli bir algı operasyonu yürüttüğü ortaya çıkmıştı.

Perşembe günü bir Facebook sözcüsü, “Şirketin, Myanmar da dahil olmak üzere nefret ve şiddete karşı olduğunu” dile getirdi.

Euronews