Ermenistan, 3 uçakla Beyrut’a insani yardım gönderecek

Ermenistan, korkunç patlamayla sarsılan Beyrut’a üç uçak ilaç ve gıda gönderecek. Lübnan konulu bir toplantıda konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ilk üçağın 8 Ağustos tarihinde gönderileceğini açıkladı. İkinci uçak, 11 Ağustos’ta, üçüncüsü ise gelecek hafta içerisinde Beyrut’a gönderilecek.

Başbakan Yardımcısı Tigran Avinyan, Lübnan’a yaklaşık 12 ton yük gönderileceğini bildirdi. Ermenistan Hükümeti ile Parlamentosu’nun, ayrıca “Ermenistan Pan-Ermeni Vakfı”nın temsilcileri de, yerel halkın ve Ermeni toplumun ihtiyaçlarını anlamak için Lübnan’ı ziyaret edecek.

Hatırlanacağı üzere, 4 Ağustos akşamı Lübnan’ın başkent Beyrut’ta bulunan bir patlayıcı madde deposunda yaşanan patlama, 100’den fazla kişinin canını aldı, yaklaşık 5000 kişi yaralandı. Olay nedeniye hayatını kaybedenler arasında en az 11 Ermeninin bulunduğu da tespit edildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/08/07/Ermenistan-Lübnan-Beyrut/189930