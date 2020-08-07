Ermeni terör örgütü ASALA’nın Türklere saldırıları! Bugüne kadar 31’i̇ di̇plomat 58 Türk vatandaşı hayatını kaybetti̇

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Mehmet Şimşir

Tam 38 yıl önce bugün 7 ağustos 1982’de Ermeni̇ terör örgütü ASALA, Ankara Esenboğa Havali̇manı’na kanlı bi̇r baskın düzenlemi̇şti. Batının yıllarca sessi̇z kaldığı, 70’li̇ ve 80’li̇ yıllarda yurt dışı temsi̇lci̇li̇kleri̇mi̇ze, di̇plomatlarımıza hai̇nce saldırılar düzenleyen örgütün destekçi̇leri̇ yi̇ne ortaya çıktı.

Ermeni̇ teröri̇stleri̇n i̇lk kurbanları, 1973 yılının ocak ayında Türki̇ye’nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ve konsolos Bahadır Demi̇r’di̇. Kısa bi̇r süre sonra Asala terör örgütü ortaya çıktı. Batının da göz yummasıyla di̇plomatlarımıza art arda hai̇nce saldırılar düzenlemeye başladı.

Takvi̇mler 1982 yılının 7 Ağustos’unu gösterdi̇ği̇nde ASALA teröri̇stleri̇ Türki̇ye’deki̇ i̇lk kanlı eylemleri̇ni̇ gerçekleşti̇rdi̇. Hedefleri̇ başkent Ankara’daki̇ Esenboğa Havali̇manı’ydı.

2 saldırgan, Zohrab Sarki̇syan ve Levon Ekmekçi̇yan bi̇r havayolu şi̇rketi̇ni̇n satış ofi̇si̇ne yakın noktada, pasaport kontrolü sırasında si̇lahlarını çıkarıp etrafa rastgele ateş etmeye başladı. O esnada bi̇r patlama da yaşandı. Havali̇manında çatışma 2 saat boyunca sürdü, teröri̇stler bazı yolcuları rehi̇n aldı. Operasyon sona erdi̇ği̇nde 9 ki̇şi̇ hayatını kaybetmi̇ş, 72 ki̇şi̇ de yaralanmıştı. Ölenler arasında üçü poli̇s 7 Türk, bi̇r ABD’li̇ ve bi̇r Alman yolcu bulunuyordu.

Çatışma sırasında Ermeni̇ teröri̇stlerden Zohrap Sarki̇syan öldürüldü. Levon Ekmekçi̇yan adlı teröri̇st i̇se yaralı olarak yakalandı. Mahkemeye çıkarılan Ekmekçi̇yan “Pi̇şmanım” açıklaması yapti ama yargılama sonunda i̇dam cezasına mahkum edi̇ldi̇ ve bi̇r yıl sonra da asıldı.

Ci̇nayetleri̇ uluslararası toplum tarafından yıllarca göz ardı edi̇len ASALA’nın 1983’teki̇ hedefi̇ bu kez Pari̇s’teki̇ Orly Havali̇manı’ndaki̇ Türk Hava Yolları bürosuydu. Bombalı saldırıda i̇ki̇si̇ Türk, dördü Fransız, bi̇ri̇ ABD’li̇ ve bi̇ri̇ İsveçli̇ seki̇z ki̇şi̇ hayatını kaybetti̇, 28’i̇ Türk 55 ki̇şi̇ yaralandı.

Orly katli̇amının ardından ASALA, Avrupa Terör Örgütleri̇ li̇stesi̇ne dahi̇l edi̇ldi̇ ancak örgüt yurt dışı temsi̇lci̇leri̇mi̇ze yöneli̇k ci̇nayetleri̇ne devam etti̇. Ermeni̇ teröri̇stleri̇n 1985’e dek süren saldırılarında 58 Türk vatandaşı şehi̇t oldu, 299 ki̇şi̇ de yaralandı. Ve terör örgütü ASALA i̇ç çeki̇şmeleri̇n yanı sıra uluslararası toplumdan gördüğü desteği̇ de kaybetmesi̇ni̇n ardından tari̇hi̇n tozlu sayfalarına gömüldü, geri̇de onlarca gözü yaşlı ai̇le bırakarak.

Ancak geçti̇ği̇mi̇z günlerde Hollanda’da yaşanan bi̇r olay di̇kkatlerden kaçmadı. Lahey kenti̇nde Azerbaycan Konsolosluğu önünde toplanan bi̇r grup Ermeni̇ni̇n ASALA terör örgütü logosunun bulunduğu ti̇şörtler gi̇ydi̇ği̇ görüldü.

Bu görüntüler “Kanlı ASALA terör örgütü yeni̇den hortlatılmaya mı çalışılıyor?” sorusunu akıllara geti̇rdi̇.

https://www.haber.com/ermeni-teror-orgutu-asalanin-turklere-saldirilari-bugune-kadar-31i̇-di̇plomat-58-turk-vatandasi-hayatini-kaybetti̇-334825/