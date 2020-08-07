Caritas Lübnan: ‘‘Kabus Yaşıyoruz, Ancak Pes Etmeyeceğiz ve İhtiyaç Sahiplerine Yardım Edeceğiz’’

4 Ağustos Salı günü Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamanın ardından 300bin’den fazla insan evsiz kaldı, binlerce kişi yaralanırken yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Caritas Lübnan’ın Direktörü Rita Rhayem, ‘‘Korkunç ve felaket bir durumla karşı karşıyayız. Durum kritik ve ilk kez bu kadar ciddi bir acil durumla mücadele ediyoruz, ancak pes etmeyeceğiz ve sıkıntı içinde olan herkese yardım etmek için elimizden geleni yapacağız. Birçok insan hayatını kaybetti ve yaralandı. Sağlık açısından tehlikeli olan toksit gazların etkileri nedeniyle sonuçların kötüleşeceğini düşünüyoruz. Caritas Lübnan bu olasılık için hazırlanıyor, ancak sağlık merkezlerimizin böyle bir durumla başa çıkması mümkün değil. Elektrik kesintileri nedeniyle kurtarma operasyonları güçleşiyor’’ açıklamasında bulundu.

Patlama nedeniyle Caritas Lübnan’ın genel merkezinin de ciddi hasar gördüğü öğrenildi. Yerel kaynaklara göre, ofisin patlamadan hemen önce kapatılması nedeniyle kimse zarar görmedi.

Caritas Lübnan’ın Başkanı Peder Michel Abboud, ‘‘Ülkede hayat durdu ve kabus yaşıyoruz. Halka yardım edebilecek hiçbir şeyimiz yok. Beyrut harap durumda ve hepimiz çok üzgünüz’’ ifadelerinde bulundu.

Rita Rhayem, ‘‘Gönüllülerimiz yaralıların yerini tespit etmek ve yardım ulaştırmak için derhal harekete geçti. Ancak halka yardım edebilmek için gerekli olan her şey eksik’’ dedi. Caritas Internationalis Genel Sekreteri Aloysius John ise, ‘‘Bu korkunç patlama; ekonomik ve siyasi kriz, çatışmalar, koronavirüs ve Suriye’ye uygulanan ekonomik yaptırımlar nedeniyle zaten dizlerinin üzerinde olan Lübnan’a ciddi hasar verdi. Ekonomik yaptırımların ve şiddet olaylarının bu ülkeyi ne kadar zayıflattığını ve ülke üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu unutmamalıyız’’ dedi.

John, uluslararası toplumu Lübnan’a yardım etmek için acilen ve koşulsuz olarak müdahalede bulunmaya davet ederken, ekonomik yaptırımların derhal kaldırılması gerektiğini belirtti. (fides.org)

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