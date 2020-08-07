ԳՆԱԼԸ ԿՂԶԻԻ ՅՈՒՆԱՑ ՎԱՆՔԻՆ ՄԷՋ ՎԱՐԴԱՎԱՌԻ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ / KINALIADA RUM MANASTIRI’NDA İZZET YORTUSU KUTLAMALARI

Գնալը Կղզիի Յունաց Մէթամորֆոզ (Այլակերպութիւն) Վանքին մէջ, 6 Օգոստոս 2020, Հինգշաբթի առաւօտ, Յունաց Օրացոյցին համաձայն Վարդավառի տօնակատարութիւնները տեղի ունեցան նախագահութեամբ՝ Ն.Ս.Տ.Տ. Պարթոլոմէոս Յունաց Պատրիարքին։ Վանքի տօնակատարութեանց իրենց մասնակցութիւնը բերին նաեւ՝ Կղզեաց Հոգեւոր Հովիւ Հոգշ. Տ. Յարութիւն Աբղ. Տամատեան եւ Կղզեաց Թաղային Խորհուրդի անդամներէն՝ Արտա Չընար։

Վանքի գողտրիկ եկեղեցւոյ մէջ մատուցուած Ս. Պատարագի աւարտին, Պարթոլոմէոս Պատրիարք կատարեց նաեւ խաղողօրհնութիւնը։ Շուրջ երկու ժամուան արարողութենէ ետք, վանքի հիմնադիրներն եւ սատարողները հանգտսեան աղօթքներով յիշատակուեցան եւ ապա վանքի փակին մէջ սարքուեցաւ սիրոյ սեղան։ Ողջոյնի խօսք արտասանեց, Յունաց Վանքի Ամառնային Քամփի տնօրէն՝ Տիամանտի Քումվօբուլոս, որմէ յետոյ Պարթոլոմէոս Պատրիարք իր խօսքը ուղղեց ներկաներուն։ Նորին Սրբութիւնը այս առթիւ շնորհակալութիւն յայտնեց՝ Յարութիւն Աբեղային, որ իր մասնակցութիւնը բերած էր տարեկան աւանդական տօնակատարութեանց։ Սիրոյ սեղանի տեւողութեան ընթացքին, տեղի ունեցաւ երաժշտական յայտագիր։ Մինչ այդ ներկաներ մօտեցան Նորին Սրբութեան եւ անմիջական մթնոլորտի մէջ իր օրհնութիւնը ստացան։ Յարութիւն Աբեղան, Նորին Սրբութեան փոխանցեց Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Սրբազան Հօր եղբայրական ողջոյններն ու բարեմաղթութիւնները։ Մաղթեց որ, քորոնա համաճարակի ժխտական ազդեցութիւնը հեռանայ աշխարհէն, եւ յաջորդ տարի աւանդական տօնակատարութիւնները անցնին առաւել եւս խանդով։

Kınalıada Metomorfoz (Suret Değiştirme) Rum Manastırı’nda, 6 Ağustos 2020, perşembe sabahı, Kadasetli Rum Patriği Bartholomeos Hazretleri’nin başkanlığında, Suret Değiştirme (İzzet) Yortusu kutlandı. Manastır’ın yıllık kutlamalarına Adalar Din Görevlisi Rahip Harutyun Damadyan ve Kınadlıada S. Krikor Lusavoriç Kilisesi Vakıf Yönetim Kurulu üyelerinden Arda Çınar da katılılar.

Manastır Kilisesi’nde gerçekleşen tören sonrasında, Patrik Bartholomeos Hazretleri bereketin simgesi olan üzümleri kutsadı. Yaklaşık iki saat süren törenden sonra, manastırın kurucuları ve hayırseverleri dualarla anıldılar. Daha sonra ise manastır bahçesinde sevgi sofrası düzenlendi. Açılış konuşmasını, Yaz Kampı sorumlusu Diamandi Kumvopulos gerçekleştirirken, Patrik Hazretleri bahçede hazır bulunanlara hitap etti. Patrik Hazretleri, geleneksel yıllık kutlamalara Ermeni Kilisesi’nden katılan Rahip Harutyun’a özel olarak teşekkür etti. Daha sonra ise iki genç tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Bahçede hazır bulunanlar, bu vesileyle Patrik Hazretleri’ne yaklaşarak, O’nun takdisini aldılar. Rahip Harutyun, Bartholomeos Hazretleri’ne Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’nin biraderane sevgi ve iyi dileklerini sundu. Son olarak, Koronavirüs’ün etkisini yitirmesini ve gelecek yıl bu kutlamaların daha da coşkulu geçmesi dileğinde bulundu.

https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/photos/a.127587797401112/1598172827009261/?type=3&theater