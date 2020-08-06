Son dakika haberleri: Matild Manukyan’ın oğlu ve tek mirasçısı olan Kerope Çilingir hayatını kaybetti

Son dakika… Genelev patroniçesi ve vergi rekortmeni Matild Manukyan’ın tek mirasçısı olan 80 yaşındaki Kerope Çilingir hayatını kaybetti.

DİLEK YAMAN

Son dakika haberi…Genelev patroniçesi ve vergi rekortmeni Matild Manukyan’ın tek mirasçısı olan 80 yaşındaki Kerope Çilingir, akşam saatlerinde rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı.

İç kanama geçirdiği belirlenen Çilingir, acilen ameliyata alındı.

Ameliyat masasında kalan Çilingir, 23:00 sularında hayatını kaybetti.

Matild Manukyan ise 2001 yılında kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

https://www.sabah.com.tr/yasam/2020/08/06/son-dakika-matild-manukyanin-oglu-oldu