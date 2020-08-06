Özen: Azize Tekla Hristiyan bayan pastör ve rahibelerin rol modeli

​​​​​​​İnanç ve kültür turizmi uzmanı ve turist rehberi İlkay Özen, Aya Tekla’nın Ortodokslar için çok önemli ziyaret yerlerinden biri olduğunu söyledi.

ABDURRAHMAN BÜYÜKKESKIN

SILIFKE/MERSIN, Mersin’in Silifke ilçesine 4 kilometre uzaklıkta bulunan Aya Tekla Yeraltı Kilisesi (Meryemlik), Hristiyan Ortodoksların Kudüs Zeytin Dağı’nda hacı olduktan sonra hacın şartlarını yerine getirme yeri. Hristiyan Ortodokslar İzmir Meryem Ana Kilisesi, Isparta Yalvaç’ta bulunan Aziz Paul Kilisesi ve Silifke’de Aya Tekla Yeraltı Kilisesi (Meryemlik)’i ziyaret ederek hacı oluyorlar.



İnanç ve kültür turizmi uzmanı ve turist rehberi İlkay Özen, Aya Tekla’nın Ortodokslar için çok önemli ziyaret yerlerinden biri olduğunu söyledi. Bugün Hristiyan aleminde rahibe ve bayan pastörler(vaize)lerin rol model olmada Azize Tekla’nın Hz. Meryem’den sonra ikinci sırada yer aldığını kaydetti. Özen,” Hristiyan anlayışına göre, Aya Tekla Hristiyanlığın en eski azizesi ve Aziz Pavlus’un yoldaşlarındandır. Konya’da 17 yaşında bir genç kızken, Aziz Pavlus’un konuşmalarından etkilenerek, Hristiyan olmuş ve dini yaymak için çalışmıştır. Ömrünü Hristiyanlığı yaymaya(tebliğe) vakfetmiştir. O dönemde otorite çok tanrılı inanç hakim olduğu için Hristiyanlığı anlatmaak(Allah’ın bir olduğunu Hz İsa(Mesih)’in Allah’ın peygamberi olduğunu söylemek y suç sayıldığı için, yaşamının son dönemini Silifke yakınlarındaki bir mağarada saklanarak geçirmiş, inanışa göre burada da öldürülmek istenince ortadan yok olmuştur. Hristiyanlık serbest bırakılınca yaşadığı yer bir tür haç yeri haline gelmiş ve adına bir de kilise inşa edilmiştir.” dedi.

Yeraltı Kilise’si yazın serin, kışın ılık oluyor.

Azize Tekla’nın yaşadığına inanılan yer bir yer altı mabedidir olduğunu aktaran Özen, mabedin çeşitli odaları var olduğunu ve . Bizans İmparatorluğu döneminde İmparator Zeno tarafından yeraltı mabedinin çevresine Aya Tekla adına üç nefli bir kilise inşaa ettirdiğini kaydetti. İnanç turizmi uzmanı Özen konuşmasını şu sözlerle tamamladı:” Yeraltı kilisesi Hristiyanlarca çok önemli ziyaret yeri. Kilise’nin için yazın çok serin kışında ılık oluyor. Rus, turistlerin yoğun ziyaret ettiği bir kilise. Ortodokslar Meryemlik’te ayin yaparak ve Hz. Meryem , HZ. isa ve Hz. Azize Tekla’ya dua ederek hacı oluyorlar.







Kaynak: Özen: Azize Tekla Hristiyan bayan pastör ve rahibelerin rol modeli