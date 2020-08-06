Lübnan Ermeni topluğu için görülmemiş bir sarsıntı – Ermenistan Kamu Radyosu

Hakob Havatyan: Bu olay, son 40 yılda Lübnan Ermeni toplumu için görülmemiş bir sarsıntı, maddi hasarlı büyük bir şok. Dünya Ermeni’lerinin desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyoruz.

“Beyrut limanındaki patlamadan en büyük zararı, Ermeni nüfuslu Burç Hamud bölgesi ve Beyrut’ta Ermeni bölgeleri de dahil olmak üzere bir dizi başka bölge görmüştür”,- diye belirtti EDF Lübnan Merkez Komitesi Üyesi Hakob Havatyan “Tert.am”e.

Tedavi ve yardım çalışmalarının devam ettiğinden dolayı, şimdilik yaralı ve ölülerin tam sayısını söyleyemeyeceklerini kaydederek, “Cemaatin tüm güçleri mobilize edilmiştir. Kilise, ulusal kurumlar, partiler, hayır kurumları ve eğitim kurumları büyük zarar gördü. Burç Hamud bölgesinin sakinlerinin tüm evleri hasar gördü, elbette, hasar miktarı farklı olup, sadece kırık pencereleri olanlar da var. Yaralanmaların çoğu cam kırıklarından kaynaklı. Tabii ki, ciddi yaralanmaları ve kırıkları olan insanlar da var”, dedi Havatyan.

Hakob Havatyan’a göre, şu anda Burç Hamud belediyesi ve Ermeni dernekleri, trafiğin düzenlenebilmesi için yolları temizlemeye başlamış olup, binaların kapılarının temizlendiğini, herkesin iş başında olduğunu belirtti.

“Tecrübemiz var, bu felaketi kolektif çabalarla yeneceğiz. Tüm insanlar faaliyet içinde olup, insanlar bunu bir görev olarak görmemekte, herkes Burç Hamud’u kendi evi olarak görmektedir. Burç Hamud bütün Ermenilerin desteğinden yararlanıyor. Dün geceden beri yurt dışındaki farklı cemaatlerden destek beyanları geliyor. Patlamadan kısa bir süre sonra Katolikos I. Aram, şahsen Burç Hamud’a gelip, olay yerindeki yıkımı gördü ve tüm Lübnanlı Ermenilere verdiği desteğini dile getirdi.

Darbe geneldir, büyüktür, hayatını kaybedenler için yas tutuyor ve sayının artmayacağını umuyoruz, Lübnan Ermenileri bu sarsıntıyı da şerefle atlatacaktır”,- dedi Havatyan.

“Bu, topluluğun son 40 yılda aldığı en büyük şoklardan biri. Lübnan’ın şu anda hem ekonomik bir kriz hem de salgınla uğraştığı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu ise durumu daha da ağırlaştırdı”,- diyen Havatyan’a göre, maddi hasar benzersizdir.

Patlamaya neyin yol açtığına dair resmi bir versiyonun olup olmadığı sorusuna Havatyan, soruşturmanın devam ettiğini ve devlet organlarının iş başında olduğunu belirtti. “Beyrut limanı neredeyse tamamen yok oldu, limanın, temel mal sevkiyatı damarı olduğundan dolayı, önümüzdeki aylarda ekonomi üzerinde kötü bir etkisi olacaktır”.

Beyrut limanındaki güçlü patlamaların depolarda bulunan amonyum nitrattan kaynaklandığı hipotezine gelince, Havatyan çalışmaların sürdüğünü, güvenlik güçlerinin, sorumluları ve başlıca nedenleri bulmak için çalıştığını söyledi.

Şimdiye kadar analizlerin profesyonel bir temeli olmadığını, çalışmanın tamamlanması ve resmi bir sonuç olarak sunulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Evsiz kalan Ermeniler var mı sorusuna, “Evsiz kalan Ermeni yok, çünkü çok zarar gören dairelerde derneklerimiz tamirat çalışmaları yaptı, düzenlemeler yapıldı ve bu akşama kadar herkes evine girebilecektir, bu kesin”,- demiştir.

Ermenistan’la ilgili olarak Havatyan, hem Ermenistan hem de Artsakh’tan destek sözü aldıklarını kaydetti. “Ermenistan ve Artsakh’ın bu etapta destek sözü verdikleri doğaldır. Diasporanın kalesi olan Burç Hamud’ın yeniden kendisine gelmek ve yenilenen kararlılıkla yoluna devam etmek için kısa sürede Ermeni dünyasının desteğini alacağından eminiz”,- dedi.

Ermenistan’dan ne gibi yardıma ihtiyaçları olduğu sorusuna şöyle cevap verdi. “İnsani yardıma gerek yok, çünkü yaralılar zaten tedavi sürecindeler, ancak bu benzeri görülmemiş finansal süreç Ermeni dünyasının desteğini gerektiriyor. Ermenistan’dan henüz resmi bir şey yok, yara yenidir, ilk desteklere tanık olduk. Bu cemaatin, Ermeni dünyasının 10 milyon Ermeni’nin desteğine layık olacağına inanıyoruz”.

Mevcut durumda Ermeni cemaatinin Ermenistan’a gelmek istemesi mümkün müdür? Havatyan bu soruyu şöyle yanıtladı. “Ermenistan Ermenilerin evi, çok sayıda Ermeni zaten oraya yerleşmiş, bir vatana dönüş konusu var, ama bu dava bir panik durumu değil, halkın kurtuluş için kitlesel olarak hareket etme niyeti veya sorunu bulunmamaktadır. Bu kriz, tüm Lübnan Ermenileri ve Burj Hamoud Ermenilerinin katkısıyla aşılmalıdır. Tabii ki, bu olaydan önce vatana dönme kararı vermiş olanlar döneceklerdir, ancak durum bununla ilgili değil. Kitlesel olarak Ermenistan’a taşınma durumu ve gereği yok”.

Ermenistan Kamu Radyosu