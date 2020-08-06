Kim Kardashian Beyrut için dua etmeye çağırdı

ABD’li Ermeni reality show yıldızı Kim Kardashian Lübnan’ın başkenti Beyrut için dua etmeye çağırdı. Kardashian kendi Twitter hesabından #PrayForBeirut (Beyrut için dua et) heştegi paylaştı.

4 Ağustos tarihinde Beyrut’ta meydana gelen korkunç patlama sonucunda son açıklamalarına göre aralarında 11 Ermeni yurttaşımızın da olduğu 135 kişi hayatını kaybetti.

Fakat bu sayı büyük ihtimalle artmaya devam edecek, çünkü yıkıntılar altında daha çok kayıp insanlar var.

Yaralıların sayısı 5000’i geçerken yaklaşık 250.000 kişinin de evsiz kaldığını açıklandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/08/06/Kim-Kardashian-Beyrut/189855