Karabağ Lübnan’dan 100-150 Ermeni aile kabul etmeye hazır

Artsakh (Karabağ) Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan Kilikya Ermeni Katolikosu 1. Aram ile telefon görüşmesi sırasında Lübnan Ermenilerini kabul etmek için Karabağ’ın hazır olduğunu dile getirdi.

Bununla ilgili yorumda bulunan Artsakh Cumhurbaşkanı Sözcüsü Vahram Poghosyan yaptığı açıklamada “Bu yenilik değil ve sadece bu olaydan kaynaklanmıyor. Lübnan’daki zor sosyal ekonomik durumla ilgili daha önce de bunu düşündük. Bilhassa bu patlamadan sonra artık Artsakh Cumhurbaşkanı 1. Aram Katoikos ile görüştü ve Lübnanlı Ermeni ailelerini kabul etmeye, onlar için değişik destek projeler gerçekleştirmeye hazır olduğumuzu bildirdi” sözlerine yer verdi.

Karabağ bir kez daha kardeş Lübnan devleti ve Lübnan’daki Ermeni toplumunun yanında duracağını ifade etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/08/06/Karabağ-Lübnan/189829