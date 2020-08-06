Henrikh Mkhitaryan: Yüreğimiz Beyrut’ta yaşayan yurttaşlarımızla beraber atıyor

Ermenistan Futbol Milli Takımı kaptanı, Roma oyuncusu, uluslararası futbol yıldızı Henrikh Mkhitaryan Lübnan’daki Ermeni toplumuna kendi dayanışmasını ifade etti.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda Mkhitaryan “Yüreğimiz Beyrut’ta yaşayan yurttaşlarımızla beraber atıyor” sözlerine yer verdi.

Hatırlanacağı üzere 4 Ağustos tarihinde Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta büyük bir patlama meydana geldi. Yaklaşık 4 bin kişinin de yaralandığı patlamada ölü sayısının 100’ün üzerine çıktığı bildirildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/08/06/Henrikh-Mkhitaryan-Beyrut/189795