Ermeniler’in Karabağ Üzerindeki Yeni Planları

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Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, Karabağ’a bazı Lübnanlı Ermenilerin yerleşim amacı ile gönderildiğini söyledi.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, Türk yurdu ve toprağı olan Karabağ’a Lübnanlı Ermenilerin getirilip yerleştirilmesinin planlandığını bu çerçevede bazı Lübnanlı Ermenilerin Karabağ ‘a gönderildiğini söyledi.

Ünsal,Ermeniler hemen her fırsattan yararlanarak Türk düşmanlığına ve kötü niyetli emellerine yönelik adım atıyorlar. Suriyeli Ermenilerden sonra şimdide Lübnan’da meydana gelen patlama bahane edilerek, hukuka aykırı olmasına rağmen, Dağlık Karabağ bölgesine yerleştirilmesi için harekete geçtiklerini belirtti.

Daha önce Suriye’deki karışıklıktan nemalanan Ermenilerin işgal altındaki Karabağ’a yerleştirildiğini ifade eden Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, “Şimdi de Lübnan da meydana gelen patlamada Ermenilerin zarar gördükleri ileri sürülerek Lübnan Ermeni Devrimci Federasyonu’nun gençlik birliği tarafından Lübnanlı Ermeniler Karabağ’a yerleştiriliyor. Bir an önce bu duruma müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.

Provokatif Eylemler Devam Ediyor

Ünsal, “ Ermenistan hükümeti uluslararası kanunları hiçe sayarak, provokatif eylemlerine devam ediyor. Suriye’den sonra Lübnanlı Ermenilerin Azerbaycan’ın işgal edilen arazilerine yerleştirilmeye çalışılıyor. Ermeni haber sitesinden edindiğimiz bilgiye göre, sözde Dağlık Karabağ (Artsakh) Cumhuriyeti Milli Meclis Başkanı Aşot Ğulyan, Lübnan Ermeni Devrimci Federasyonu’nun gençlik birliği üyeleri ile daha önceki yıllarda görüşmüş onları Dağlık Karabağ’a yerleşmeye davet etmişti. Lübnan Ermenileri de bu teklifi kabul ederek Karabağ’a yerleşmişlerdi. Şimdi patlamayı fırsat bilerek gruplar halinde Karabağ’a yerleşmeye gidiyorlar. Hedef, Karabağ’da 300-500 bin Ermeni nüfusuna ulaşmak. İleride barış görüşmelerinde nüfusu ve yaşayan Suriye,Lübnan Ermenilerinin statüsünü ileri sürmektedir. Ermenistan tarafından Lübnanlı, Suriyeli Ermenileri hukuka aykırı olmasına rağmen, Dağlık Karabağ bölgesine yerleştiriliyor. Ermenistan hümanist ve barışçıl siyaset adı altında kendi çirkin amaçlarını hayata geçirerek,Lübnan ve Suriye’den getirdiği Ermenileri işgal altındaki Dağlık Karabağ’ın yanı sıra Kelbeçer, Kubadlı ve Laçın bölgelerine de yerleştiriyor. Bu Ermeniler, ev ve toprak elde etmenin yanı sıra vatandaşlık da alıyorlar. Uluslararası hukuka göre, insanları kitleler halinde çatışma bölgesine yerleştirmek kabul edilemez. Fakat Ermenistan tarafı,Ermenistan diasporası bunu görmezden geliyor ve yasa dışı faaliyetlerine devam ediyor. Bu durum, Ermeni tarafının Dağlık Karabağ sorununun barışçıl çözümüne ilgisinin olmadığını bir kez daha göstermektedir. Bir an önce AGİT,BM, AB, Minsk bu işgalci zihniyete Azerbaycan Türklerine ait olan bu topraklara Suriyeli Ermenilerin yerleştirilmelerine son vermelidir. Azerbaycan devleti konuyu Birleşmiş milletlere taşımalıdır” dedi.

AB, Minsk ve AGİT ‘in Azerbaycan’ı yıllardır oyaladığını belirten Ünsal, “Azerbaycan Topraklarının işgal altında kalmasına sadece kınamalarla sessiz kalınmamalı, işgal altındaki toprakların geri alınması için harekete geçme zamanı gelmiş ve geçiyor. Şu husus Unutmayalım ki Çarlık ve Komünist Rusya, iki yüz yıldan beri senin vatanından kopardığı İrevan ve çevresinde kurduğu Ermenistan’a da, (Şimdi Suriye’den ,Lübnan’dan getirip Karabağ’a yerleştirdiği Ermeniler gibi) dışarıdan getirdiği Ermenileri yerleştirmişti. Türk yurdu İrevan Ermeni toprağı olmuştu. Bugünde durum eski günlere doğru gidiyor. Azerbaycan otuz yıldan beri devam eden bu Ermeni işgaline son vermezse, üzerinde yaşadığı toprağı da tehlikededir. Çünkü Ermenilerin başka ülkelerden gelen Ermeniler, dış güçler, PKK ile nüfusu ve gücü her geçen gün artmaktadır. Bu konuda acilen harekete geçilmeli AGİT, BM, AB, Minsk uyarılmalı ardından da Güçlü ordusuyla Azerbaycan işgal altındaki toprakları geri almalıdır.” şeklinde konuştu

Kaynak: Ermeniler’in Karabağ Üzerindeki Yeni Planları