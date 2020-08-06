Diaspora İşleri Baş Komiseri: Lübnan’dan Ermenistan’a gelmek isteyenlerin sayısı çok büyük

Ermenistan Diaspora İşleri Baş Komiseri Zareh Sinanyan gazetecilerle görüşme sırasında Cumartesi günü Beyrut’a gideceğini ve orada durumunu yakından izleyeceğini dile getirdi.

Sinanyan açıklamasında “Beyrut’taki patlamadan sonra Lübnan’dan Ermenistan’a göç etmek isteyen yurttaşlarımızın sayısı çok büyük, ama hiç bir şey netleştirmeden bu yönde hareket etmek zor olur” ifadelerine yer verdi.

Onun sözlerine göre fiziksel olarak Ermenistan’a gelmek açısından Ermenistan vatandaşı olmayan ve ikamet izni olmayan yurttaşlarımız için sıkıntılar olabilir. Bu yüzden onların da Ermenistan’da ikametlerini sağlamaya yönelik adımlar atılmalı ve bu daha çok ahlaki bir görevdir.

Ermenistan’a göç etmek için başvuranların sayısıyla ilgili şu an net bir bilgi yok, fakat Beyrut ziyaretinden sonra Sinanyan bunun netleşeceğini dile getirdi.

Diaspora işleri Baş Komiseri hiç bir Ermeninin Ermenistan’a geldikten sonra kalacak yeriyle ilgili sorun yaşamaması gerektiğini da özellikle vurguladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/08/06/Diaspora-Lübnan-Ermenistan-göç/189870