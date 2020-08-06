Beyrut’u yıkan gizem

Lübnan’ın can damarı Beyrut Limanı’nı havaya uçuran patlama birçok soru işareti doğurdu.

Beyrut’u kana bulayan amonyum nitrat, 2013’te Mozambik’e gitmek üzere Gürcistan’dan yola çıktı. Arıza sonucu Lübnan Limanı’na yanaşan geminin personeli yükünü beyan etmediği için tutuklandı. El konulan gemideki amonyum nitrat da rıhtımdaki depoya alındı. Eski Başbakan Saad Hariri, patlamanın zamanlaması ve şartları bakımından ciddi şüpheler barındırdığını söyledi. Hesap vermeye hazır olduğunu kaydeden Hariri, “Beyrut kurban edildi. Bugün yara almayan Beyrutlu yok. Dün Beyrut’u öldürdüler” ifadelerini kullandı.undefined

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan önceki gece Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlama ile sarsıldı. En az 135 kişinin ölümüne, beş binden fazla kişinin yaralanmasına yol açan patlamanın saldırı mı yoksa ihmal mi olduğuna dair birçok iddia ortaya atıldı. Bu konuda kesin bir bilgi yok ancak patlamaya yol açan amonyum nitratın limana nasıl geldiğine dair enteresan bilgiler ortaya çıktı. 2013 yılında Moldova bayraklı gemi, Gürcistan’dan 2.750 ton amonyum nitrat yükü ile Mozambik’e doğru yola çıktı. 23/9/2013 tarihinde gemi arıza sebebiyle Beyrut Limanı’na girdi. Yetkililer, beyan edilen yük yerine amonyum nitratla karşılaşınca gemiye el konuldu ve kaptan ile dört mürettebat dışındaki herkes geri gönderildi. Gemiyi kiralayanlar, mal sahipleri ve aracılar 2105 Ekim’ine kadar limanda tutulan gemiyle ilgili pazarlıklarını sürdürdü. Ukraynalı ve Ruslardan oluşan bazı önemli isimler pazarlıklardan sonuç alamayınca gemiyi terk etti. İki sene gemide bekletilen amonyum nitrat, 1.000 kilogramlık büyük torbalar hâlinde son derece kötü depolama şartları altında limandaki depoya boşaltıldı. Aradan geçen yedi sene sonunda esrarengiz şekilde patlayan ve bir buçuk milyonluk Beyrut’u yerle bir eden olayın sabotaj mı, yoksa terör saldırısı mı olduğu araştırılıyor.



“YARA ALMAYAN BEYRUTLU YOK”

Patlamanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulunan eski Başbakan Saad Hariri, patlamanın zamanlaması ve şartları bakımından ciddi şüpheler barındırdığını söyledi. Hesap vermeye hazır olduğunu kaydeden Hariri, “Beyrut kurban edildi. Bugün yara almayan Beyrutlu yok” dedi. Babası eski Başbakan Refik Hariri’nin mezarını ziyaret eden Hariri, “Dün Beyrut’u öldürdüler. Uluslararası Lübnan Mahkemesi, (Refik Hariri’nin 2005’te uğradığı suikastın soruşturulduğu davada) kararı açıklamayı erteler mi ertelemez mi bilmiyorum” ifadelerini kullandı.



300 BİN KİŞİNİN EVİ HASAR GÖRDÜ

Osmanlı ve Ermeni mahalleleri yıkıldı

Lübnan’da büyük bir patlama sonucu yıkıma uğrayan Akdeniz’in en büyük limanlarından Beyrut Limanı (BL) ülke ekonomisinin can damarı sayılıyordu. Beyrut Valisi Mervan Abbud, patlamanın zararının 3-5 milyar dolar arasında olduğunu açıkladı. Vali Abbud “Patlama sonucu evlerini terk etmek mecburiyetinde kalan yüz binlerce kişi, iki üç aydan önce evlerine dönemez. Patlamada 300 bin ev hasar gördü” diye konuştu. Patlamada, Lübnan Elektrik Kurumu merkez binası tamamen yıkılırken, limandaki tahıl siloları büyük hasar gördü. Üç hastane yıkılırken iki hastane de büyük zarar gördü. Limana yakın bir mikael Burj Hammud (Ermeni Mahallesi) Gemmayze ve Eşrefiye Mahalleleri tamamen yıkıldı. Buralardaki yüzlerce Osmanlı ve Emevilerden kalma yapılar da enkaza döndü.



HASTANELERDE YER KALMADI

Enkaz aldırma çalışmaları devam ederken Lübnan Kızılhaç Sözcüsü George Kittani “Yaralı sayısı sebebiyle hastaneler doldu. Hastaneler artık daha fazla yaralı alamıyor” dedi. Patlama sebebiyle yıkılan binalarının enkazının altında ve denizde hâlâ kayıp kişilerin bulunduğu ifade edildi.



İKİ HAFTALIK OHAL

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak ettiğini belirterek, “Herhangi bir güvenlik tedbiri alınmadan amonyum nitratın bu kadar süre boyunca bir depoda tutulması kabul edilemez” dedi. Cumhurbaşkanı Avn’ın daveti üzerine gerçekleşen toplantının akabinde Yüksek Savunma Konseyi, başkentte iki hafta olağanüstü hâl (OHAL) ve Beyrut’u “felaket bölgesi” ilan etti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da patlamada hayatını kaybeden Lübnanlılar için ülkede bir günlük yas ilan etti.



“ALTI DEFA TALEPTE BULUNDUK”

Lübnan Gümrük Genel Müdürü Bedri Zahir “Beyrut Limanı’ndaki patlayıcı maddelerin oluşturduğu tehlike için altı defa yargıya başvurduk” dedi. Söz konusu patlayıcıların oradan çıkarılmasını talep ettiklerini ancak hiçbir karşılık bulamadıklarını savunan Zahir, patlamanın sebebi için ise uzmanların raporunu beklediklerini ifade etti. Zahir, ayrıca Beyrut Limanı’nda havai fişeklerin olup olmadığına dair bir soru üzerine de “Büyük ihtimalle havai fişekler vardı” dedi.



Yıl 2018

Netanyahu BM’de göstermişti

Tarihindeki 15 sene süren kanlı iç savaş, siyasi suikastlar, devlet dışı silahlı aktörler, İsrail ile devam eden savaş hâli gibi istikrarsızlık unsurları sebebiyle patlamaya ilişkin birçok iddia ortaya atıldı. İddialardan biri, Lübnan’daki Hizbullah Örgütünün burada uzun menzilli füze programı yürüttüğü ve İsrail’in bu noktayı hedef aldığı oldu. İsrail Başbakanı Netanyahu, 2018’deki BM Kurulu’nda Hizbullah’ın bölgede güdümlü füze ürettiğine dair fotoğrafları paylaşmıştı. Hizbullah ise söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.



İSRAİL’DEN KÜSTAH YORUM

Yaşanan facia sonrası İsrail’deki Zehut Partisi Başkanı ve eski Meclis Başkan Yardımcısı Moshe Feiglin adeta kin kustu. Feiglin, “Sevgililer günü (İbrani takviminde 4-5 Ağustos) onuruna, Beyrut’ta muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik. Patlama gerçek bir “şükür günü”ydü. Bu harika kutlamayı düzenleyen kahramanlara teşekkürler” ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE’DE YASAKLANMIŞTI

Amonyum nitrat nedir?

Ebru Karatosun ANKARA

Beyrut Limanı’nda patlamaya sebep olan amonyum nitrat maddesi, terör örgütleri tarafından Türkiye’de kanlı eylemler gerçekleştirmek için kullanılmıştı. Tarımla ilgilenen çiftçilerin gübreleme amacıyla kullanıldığı kimyasal bir bileşen olan amonyum nitrat, aynı zamanda çok güçlü bir patlayıcı etkiye sahip. PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri tarafından yapılan saldırılar sırasında da amonyum nitrat kullanılmıştı. 2016 yılındaki Ankara Güvenpark saldırısında TNT, RDX, amonyum nitrat ve balmumu karışımı 300 kilogramlık patlayıcı düzeneği kullanıldığı belirlenmişti. Bu saldırıda 38 kişi hayatını kaybetmişti. Yine 2015 yılında gerçekleşen ve 100 kişinin öldüğü Ankara Gar saldırısını düzenleyen teröristlerin de 200 kilogramlık amonyum nitrat içerikli bomba kullandıkları tespit edilmişti. Türkiye’de 2016 yılında satışı durdurulmuştu. ABD’nin Oklahoma şehrinde 1995 yılında gerçekleştirilen Alfred P. Murrah Federal binasının bombalanması eyleminde iki ton amonyum nitrat kullanılmıştı. Eylemde 169 kişi hayatını kaybederken 467 kişi de yaralanmıştı. Beyrut Limanı’ndaki üç kilotonluk patlamanın, Hiroşima’ya atılan atom bombasının beşte biri büyüklüğünde olduğu açıklandı.



BAKAN ÇAVUŞOĞLU:

Altı Türk yaralandı

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Lübnan’daki patlamada altı vatandaşımızın yaralandığını açıkladı. Yaralılardan beşinin durumunun hafif olduğunu açıklayan Bakan Çavuşoğlu “Ameliyat olan bir vatandaşımızın da durumu iyiye gidiyor. Yaralı Türk vatandaşların aileleriyle de iletişim hâlindeyiz” diye konuştu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, daha sonra Lübnanlı mevkidaşı Şerbel Vehbe ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, patlama sebebiyle mevkidaşına başsağlığı diledi ve Türkiye’nin her türlü yardım için hazır olduğunu söyledi.



KİMYASAL DEPOLAR VAR

İsrail’i Hayfa korkusu sardı

İsrailliler, Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki limanda meydana gelen dev patlamanın bir benzerinin büyük kimyasal madde depolarının bulunduğu Hayfa Limanı’nda meydana gelmesinden endişe ediyor. İsrail Çevre Koruma Bakanı Gila Gamliel “Bizim Hayfa Limanı’ndaki tehlikeli kimyevi maddeleri kaldırmamız lazım” dedi. Gamilel, beş yıl içerisinde bu maddelerin kaldırılması ve beş yıl da bu bölgenin temizlenmesini kapsayan bir plana ihtiyaç duyduklarını söyledi. Öte yandan İsrail’in Jerusalem Post gazetesinin Hayfa Çevre Araştırmaları Merkezine dayandırdığı haberine göre Hayfa limanındaki fabrikalarda 1.500 tehlikeli alan ile 800 çeşit tehlikeli kimyevi madde bulunuyor. Jerusalem Post’a göre 2017 yılı itibarıyla Hayfa Limanı’nda 12 bin ton amonyak bulunuyor.



KIZILAY VE AFAD DEVREDE

Türkiye’den uçak dolusu yardım

Lübnan’ı kana bulayan patlamanın ardından dünyanın birçok ülkesinden Lübnan’a yardım yağdı. Türkiye facianın üzerinden 24 saat geçmeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bir uçak dolusu yardım malzemesini felâket bölgesine gönderdi. Türk Hava Kuvvetleri’ne ait A400M askeri kargo uçağına yüklenen, tıbbi yardım malzemeleri, Türk Kızılay’ı tarafından paketlenen kan torbaları ile AFAD ve UMKE ekiplerine ait arama kurtarma malzemeleri akşam saatlerinde yola çıktı. Tıbbi yardım malzemelerini taşıyan askeri uçakla Beyrut’a giden AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, “AFAD Başkanlığı tarafından görevlendirilen 10 personel, Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen 21 UMKE personeli, 3 kişilik arama kurtarma ekibi ile birlikte Lübnan’a doğru hareket ediyoruz. Travma cerrahisi konusunda, ortopedi, genel cerrahi gibi cerrahi konularda uzman bir ekibimiz var. Lübnan halkının yanındayız, Beyrut’un yanındayız.” dedi.

https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/723000.aspx