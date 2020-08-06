Beyrut’taki patlama sonucunda hayatını kaybeden Ermenilerin sayısı 11’e ulaştı

‘Arevelk’ haber ajansının aktardığı bilgilere göre Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 4 Ağustos tarihinde meydana gelen patlama sonucunda 11 Ermeni hayatını kaybetti. 250 Ermeni ise yaralandı.

5 Ağustos tarihi itibarıyla Ermenilerden 6 kişi vefat etmişti. Şimdi o sayı neredeyse ikiye katlandı.

Bu korkunç patlamadan yaşamını yitiren Ermeniler Beyrut’un farklı bölgelerinde yaşıyorlar, fakat patlama sırasında şehrin merkezinde, limana yakın yerlerde bulunmaktaydı.

Ölen Ermenilerden 9 kişinin isimleri de belli oldu:

Nazar Nazaryan, Jesica Bezciyan, Delia Papazyan, Jak Paramagyan, Anahit Berberyan, Liza Gavukcıyan-Gözübüyükyan, Varujean Tosunyan, Gaya Fodulyan, Sarkis Tekiryan.

Diğerlerin isimleri daha bell,I değil. Aynı zamanda kayıp olan Ermeniler de var. Onlarla ilgili ne yakınların ve akrabaların, ne de polislerin bilgisi yok.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/08/06/Beyrut-patlama-Ermeni/189798