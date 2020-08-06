Beyrut’ta hayatını kaybeden Ermeniler’in sayısı 11’e yükseldi

Ermenistan merkezli haber ajanslarının aktardığı bilgilere göre Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 4 Ağustos tarihinde meydana gelen patlama sonucunda 11 Ermeni hayatını kaybetti. 250 Ermeni ise yaralandı.

Ölen Ermenilerden 9 kişinin isimleri de belli oldu: Nazar Nazaryan, Jesica Bezciyan, Delia Papazyan, Jak Paramagyan, Anahit Berberyan, Liza Gavukcıyan-Gözübüyükyan, Varujean Tosunyan, Gaya Fodulyan, Sarkis Tekiryan. Aynı zamanda kayıp olan Ermeniler de var.

Patlamada hayatın kaybedenlerin toplam sayısı ise 135’e yükseldi. Yaralı sayısı ise 5000.

EDF (Ermeni Devrimci Federasyonu) Lübnan Merkez Komitesi Üyesi Hakob Havatyan Tert.am”e Ermeni toplumunun durumu hakkında bilgi verdi. Ermeni mahallelerinin patlamadan zarar gördüğünü belirten Havatyan insani destekten çok finansal desteğe ihtiyaç olacağını söyledi.

Tedavi ve yardım çalışmalarının devam ettiğinden dolayı, şimdilik yaralı ve ölülerin tam sayısını söyleyemeyeceklerini belirten Havatyan, “Cemaatin tüm güçleri mobilize edilmiştir. Kilise, ulusal kurumlar, partiler, hayır kurumları ve eğitim kurumları büyük zarar gördü. Burç Hamud bölgesinin sakinlerinin tüm evleri hasar gördü, elbette, hasar miktarı farklı olup, sadece kırık pencereleri olanlar da var. Yaralanmaların çoğu cam kırıklarından kaynaklı. Tabii ki, ciddi yaralanmaları ve kırıkları olan insanlar da var”, dedi.



Hakob Havatyan “Burç Hamud bütün Ermenilerin desteğinden yararlanıyor. Dün geceden beri yurt dışındaki farklı cemaatlerden destek beyanları geliyor. Darbe geneldir, büyüktür, hayatını kaybedenler için yas tutuyor ve sayının artmayacağını umuyoruz, Lübnan Ermenileri bu sarsıntıyı da şerefle atlatacaktır” diye konuştu..



Havatyan, “Beyrut limanı neredeyse tamamen yok oldu, liman, temel mal sevkiyatı damarı olduğundan , önümüzdeki aylarda ekonomi üzerinde kötü bir etkisi olacaktır” dedi.



Havatyan “Evsiz kalan Ermeniler var mı?” sorusuna, “Evsiz kalan Ermeni yok, çünkü çok zarar gören dairelerde derneklerimiz tamirat çalışmaları yaptı, düzenlemeler yapıldı ve bu akşama kadar herkes evine girebilecektir, bu kesin. İnsani yardıma gerek yok, çünkü yaralılar zaten tedavi sürecindeler, ancak bu benzeri görülmemiş finansal süreç Ermeni dünyasının desteğini gerektiriyor. Ermenistan’dan henüz resmi bir şey yok, yara yenidir, ilk desteklere tanık olduk. Bu cemaatin, Ermeni dünyasının 10 milyon Ermeni’nin desteğine layık olacağına inanıyoruz” yanıtını verdi.



Havatyan “Mevcut durumda Ermeni cemaatinin Ermenistan’a gelmek istemesi mümkün müdür? sorusunu şöyle yanıtladı. “Ermenistan Ermenilerin evi, çok sayıda Ermeni zaten oraya yerleşmiş, bir vatana dönüş konusu var. Bu kriz, tüm Lübnan Ermenileri ve Burj Hamoud Ermenilerinin katkısıyla aşılmalıdır. Tabii ki, bu olaydan önce vatana dönme kararı vermiş olanlar döneceklerdir, ancak durum bununla ilgili değil. Kitlesel olarak Ermenistan’a taşınma durumu ve gereği yok”.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/24390/beyrut-ta-hayatini-kaybeden-ermeniler-in-sayisi-11-e-yukseldi