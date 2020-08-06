Beyrut patlamasından etkilenen Ermenilere Rusya’li ünlü Ermeni iş adamından maddi yardım

Rusya’da faaliyet gösteren ünlü Ermeni iş adamı Samvel Karapetyan’ın girişimiyle kendisinin kurduğu Taşir Hayırseverlik Vakfı, 4 Ağustos’ta Lübnan’da yaşanan patlamasında hasar gören Beyrut’taki Surp Gevorg Ermeni Kilisesi’nin restorasyonu için 200.000 dolar gönderecek. Tashir Hayırsever Vakfı’ndan yapılan açıklamada Beyrut patlaması sonucu hayatını kaybeden Ermenilerin ailelerine de on biner dolar maddi yardım sağlanacağını belirtildi.

Açıklamada ayrıca “Beyrut’taki korkunç olaylardan etkilenen herkese en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Kurbanların yasını tutuyoruz ve bu trajedide yaralanan herkese acil şifalar diliyoruz” ifadelere yer verildi.

4 Ağustos akşamı Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen korkunç patlamada 11 Ermeninin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/08/06/Rusya-Ermeni-Beyrut/189784