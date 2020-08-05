Lübnan’daki patlama faciasından saatler önce Beyrut-Yerevan seferiyle 90 Ermeni ülkeye döndü

4 Ağustos akşamı Beyrut’u sarsan depo patlamasından saatler önce Lübnan’da yaşayan bir grup Ermeniler, Beyrut –Yerevan özel seferiyle Ermenistan’a taşındı.
Ermenistan Diaspora İşleri Başkomiserliği’nden yapılan açıklamaya göre, 16’si çocuk olan 90 kişi, Ermenistan’da yaşamak istediklerini açıklayarak özel sefer talebinde bulunmuştu.
Koronavirüs salgını nedeniyle uluslararası yolcu taşımacılığının hemen hemen tamamen durdurulduğu bu dönemde bunun, Lübnan’daki Ermenileri Ermenistan’a getirmek amacıyla düzenlenen dördüncü uçak seferi olduğu bildirdildi.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/08/05/Lübnan-Beyrut-patlama-Ermeni/189726
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