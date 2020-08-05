İstanbul Müzik Festivali eylülde ekranda!

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 48’inci İstanbul Müzik Festivali, 18 Eylül-5 Ekim 2020 tarihleri arasında dijital ortamda müzikseverlerle buluşacak. ‘Beethoven’ın Aydınlık Dünyası’ temasında şekillenen festival konserlerinin çekimleri İstanbul’daki ve Avrupa’nın çeşitli şehirlerindeki tarihi mekânlarda gerçekleştiriliyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen 48’inci İstanbul Müzik Festivali’nin yeni tarihleri ve formatı belirlendi. Haziranda gerçekleştirilmesi planlanırken küresel COVID-19 salgını sebebiyle eylül ayına ertelendiği duyurulan festival, bu yıl 18 Eylül-5 Ekim 2020 tarihleri arasında müzikseverlerle dijital ortam üzerinden buluşmaya hazırlanıyor. Bu yıla özel olarak dijital bir programla hayata geçirilecek festival kapsamında gerçekleşecek izleyicili bir konserde ise Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 19 Ağustos Çarşamba akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıkacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinden Kültür AŞ desteğiyle gerçekleşecek konserde COVID-19 önlemleri sebebiyle sınırlı sayıda izleyici yer alacak. Programdaki tüm konserlerin kayıtları video formatında dijital ortamda yayımlanacak ve fiziki konserlere oranla daha erişilebilir bilet fiyatlarıyla, Türkiye’nin her yerinden ve yurt dışından sanatseverlere ulaşacak.

48’inci İstanbul Müzik Festivali konserlerinin çekimleri, aralarında Wiener Akademie, Bilkent Senfoni Orkestrası, Kheops Ensemble, Philharmonix, Beethoven Trio Berlin, Borusan Quartet, Semplice Quartet gibi topluluklar ve Thomas Hampson, Bülent Evcil, Derya Türkan, Yurdal Tokcan, Gökhan Aybulus, Ezgi Karakaya gibi solistlerin de bulunduğu isimlerle, hem İstanbul’daki hem de Avrupa’nın çeşitli şehirlerindeki tarihi mekânlarda sürüyor. Kayıtlar İstanbul’da Şerefiye Sarnıcı, Tekfur Sarayı, Hıdiv Kasrı, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi, Harbiye Saint Esprit Katedrali, Surp Hovhan Vosgeperan Ermeni Katolik Kilisesi, Süreyya Operası gibi şehrin çokkültürlü kimliği ve tarihi kültürel hazinelerini ortaya koyan mekânlarda; Avrupa’da ise Belçika, Almanya, Avusturya ve Hollanda’nın çeşitli şehirlerinde, Perchtoldsdorf Şatosu, Stavelot Manastırı gibi tarihi mekânlarda, profesyonel ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Festival, programındaki konserleri yüksek görüntü ve ses kalitesiyle sanatseverlere ulaştırmayı hedefliyor.



AÇILIŞ KONSERİ EMRE ENGİN’DEN

Festival, 2019-2022 Açılış Konseri Orkestrası olan Tekfen Filarmoni Orkestrası ile açılacak. Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın sahnede keman sanatçısı Emre Engin’e eşlik ettiği konserin kaydı Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Meydanı’nda gerçekleşti. COVID-19 önlemleri altında, yalnızca sınırlı sayıda Lale Kart üyesinin katılımıyla gerçekleşen konserde Beethoven, Mozart, Prokofiev ve Bartok’tan eserler dinleyicilerle buluştu. Konserin video kaydı, sonbaharda gerçekleşecek festivalin dijital programında izlenebilecek.

FESTİVAL ORKESTRASI

Pandemi dönemindeki fiziksel mesafelenme günlerinde tüm destekçileriyle birlikte müziğin birleştirici gücüne inanmayı sürdüren İstanbul Müzik Festivali, 48’inci yılında bir ilki gerçekleştirerek ‘Festival Orkestrası’nı kuruyor. Deneyimli şef Cem Mansur yönetiminde Türkiye’nin en yetenekli genç kuşak müzisyenlerinden oluşacak Festival Orkestrası, müzik yorumuna nitelikli olduğu kadar dinamik ve yenilikçi bir yaklaşım getirecek. Cem Mansur yönetimindeki Festival Orkestrası, festival dahilindeki ilk konserinde farklı ülkelerden bestecilerin eserlerini içeren bir programla müzikseverlere ulaşacak.

BEETHOVEN’IN 250. YAŞI

Festival, ‘Beethoven’ın Aydınlık Dünyası’ temasıyla 2020 yılında tüm dünyada olduğu gibi Ludwig van Beethoven’ın 250’inci doğum yılını kutlayacak. Bestecinin ikonik eserleri, ondan esinlenen yeni projeler ve yeni eser siparişlerinin yer aldığı 48. İstanbul Müzik Festivali programına dair detaylar ve bilet bilgileri ağustos ayı içinde duyurulacak.

https://www.hurriyet.com.tr/kitap-sanat/muzik-festivali-eylulde-ekranda-41580212