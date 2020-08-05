İsrailli ırkçı lider: Beyrut’taki patlama harika bir kutlama

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İsrail’deki ırkçı Zehut Partisi Başkanı Moshe Feiglin, Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlama hakkında “Muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik. Sevgililer günü onuruna bu harika kutlamayı düzenleyen gerçek kahramanlara teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

DUVAR – İsrail’deki aşırı sağcı Zehut (Kimlik) Partisi Başkanı ve eski Meclis Başkan Yardımcısı Moshe Feiglin, dün Beyrut Limanı’nda meydana gelen ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olan patlamanın ‘harika bir kutlama’ olduğunu söyledi.

Feiglin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgililer günü (İbrani takviminde 4-5 Ağustos) onuruna, Beyrut Limanı’nda muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik. Bu cehennemin bize roket olarak düşeceğini biliyor muydun?” ifadelerini kullandı.

Moshe Feiglin

‘PATLAMA GERÇEK BİR ŞÜKÜR GÜNÜ’

Kendisinin patlayıcılar konusunda biraz bilgisi olduğunu belirten Feiglin, şunları söyledi:

“Tanık olduğum en büyük patlama 2,5 ton TNT patlayıcısının infilakı idi. Dün Beyrut Limanı’nda gördüğümüz ise bundan çok daha fazlasıydı ki küçük bir nükleer bomba gibi yıkıcı etkisi vardı.”

Patlamanın gerçek bir “şükür günü” olduğunu ileri süren Feiglin, “Sevgililer günü onuruna bu harika kutlamayı düzenleyen gerçek kahramanlara” da teşekkür etti.

Feiglin, 2013-2015 yıllarında Meclis’te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likut Partisi’ni temsil etmişti. Feiglin’in partisi Zehut son seçimde ise barajı geçememişti. (AA)

https://www.gazeteduvar.com.tr/dunya/2020/08/05/israilli-irkci-lider-beyruttaki-patlama-harika-bir-kutlama/?fbclid=IwAR34g4X-L7dubfIHGmd4tXS50Xg4LtkAQZgWhhBUkB6OIAms4zBfLc9eS5Q