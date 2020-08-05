Ermeni Hilesi

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Namiq Delidağlı

“Ermeniler insanlık tarihinde hiçbir zaman özel bir rol oynamadı… Ermeniler yaşadıkları toprakların hep kötü sahipleri oldular, ama akrabalarını ustaca sattılar ve güçlülere hizmet ettiler…

K.Patkanov, tarihçi, ermeni bilgini.

Bu, dünyada ermenilerin iç yüzünü gösteren ve olumsuz imajıyla her zaman tanınan bir topluluk hakkındaki gerçek kanaatlerin binde bir, milyonda biridir. Yüzlerce tanınmış şahsiyetin ermenilerle ilgili olumsuz ve gerçek düşüncelerine bir örnek verebiliriz.

Ermeni toplumu her zaman kurnaz bir politika yürüterek, niyetlerini gerçekleştirmek için sefalet, aldatma, hile, yalan, kötülük, iftira ve hemen hemen tüm diğer olasılıkları imajını almak gibi mümkün olan tüm araçları kullanmışlardır.

Tarihsel gerçekler, iki yüz yıldan fazla bir süredir ermeni-taşnak çetelerinin ve yandaşlarının Azerbaycan Türklerine karşı katliamlar yaptığını, toprak taleplerinde bulunduğunu ve büyük felaketlere neden olduğunu göstermektedir. Azerbaycanlılar neredeyse yirminci yüzyılın başından itibaren katliamlara, yerlerinden edilmeye ve sürgüne maruz kaldılar. 905-1907, 1914-1916, 1918-1920, 1948-1953 ve 1988’den bu yana yaşanan olaylar, ermeni faşizminin ve vahşiliğinin açık bir örneğidir. 26 Şubat 1992 gecesi Hocalı şehri Ermeni militanlar tarafından tahrip edildi ve çok sayıda çocuk, kadın, yaşlı ve sivil öldürüldü. Öldürülen kişi sayısı 613 denildi. Gerçek şu ki, o gece 2.300’den fazla kişi ermeni soykırımının kurbanı oldu. Xocalıda törədilən soyqırımı bizim üçün ilk olay deyildi. Ermeniler, farklı yıllarda binlerce Azerbaycan köyünü tahrip ettiler ve yüzlerce köyü yok ettiler. Ve ermenilerin halkımıza yaptığı vahşet devam ediyor.

Yine gerçekler, ermenilerin bizim tarihi topraklarımızda yaşadığını gösteriyor. Bugünkü Ermenistan Cumhuriyeti toprakları eski Azerbaycan toprağıdır, bu tarihsel bir gerçektir. Bunu kanıtlamak için yeterince gerçekler mevcuttur.

Geçen ayın 12’sinde sınır hattında ermeni silahlı kuvvetlerinin Tovuz bölgesi yönünde yaptığı provokasyon, tüm Azerbaycan halkının derin öfkesine neden oldu. Provokasyonun Dağlık Karabağ bölgesine ait olmayan bir bölgede gerçekleşmesi, çirkin yapısını ve Ermeni tarafının temas hattında suni gerilim yaratma niyetini gösterdi.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, kahraman askerlerimizin sebeplerinden bağımsız olarak, her zaman ön saflarda Ermeni tarafının yaptığı her provokasyona cevap vermiş ve düşmanı ağır darbelerle yerine koymuştur. 12 Temmuz’da Tovuz yönünde sınır hattında kısa süreli çatışma bunun bir başka açık örneğiydi. Düşman tarafı ağır kayıplar vererek tekrar geri püskürtüldü ve provokasyonları için hak ettiği cezayı aldı.

Silahlı Kuvvetlerimizin düşmanın her türlü provokasyonuna uygun şekilde cevap vermeye ve işgal ettiğimiz topraklarımızı özgürleştirmeye devam edeceğine inanıyoruz, Vatan yolunda şehit düşen tüm şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır.

Son olaylar, Ermenistan – Azerbaycan, Dağlık Karabağ munakaşasının bu gune kadar uzamasının sebebinin ermenistanın hamilerinin olmasını tesbit etti. Gerektiğinde onlar Ermenistan’a silah, para ve destek veriyorlar. Ama hem onlar, hem de ermeniler, topraklarımızın bir santimini işgalde koymayacayımızı bilmeliler. Azerbaycan güçlü bir devlettir ve topraklarını işgalden kurtarmak için her an askeri güç kullanabilir.

https://www.kapsamhaber.com/ermeni-hilesi-makale,2446.html