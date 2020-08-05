Ermeni Arkeolog Gregory Areshian hayatını kaybetti

Ermenistan Cumhuriyeti’nde bir süre Devlet Bakanlığı da yapan ünlü arkeolog Prof. Dr. Gregory Areshian (Grigor Areşyan) 3 haftadır Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede 71 yaşında yaşamını yitirdi. Erivan, Ermenistan Alma mater Yerevan Devlet Üniversitesi (BA), Yerevan Devlet Üniversitesi (MA), Saint Petersburg Devlet Üniversitesi (Doktora) Bilimsel kariyer Ermenistan Ulusal Bilimler Akademisi Ermenistan Amerikan Üniversitesi Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles

Ermenistan Amerikan Üniversitesi’nde öğretim üyesi arkeolog ve siyasetçi, Prof. Dr. Gregory Areshian (Grigor Areşyan) 3 hafta önce Covid-19 teşhisi ile kaldırıldığı Astghik Tıp Merkezi’nde tedavi görürken 2 Ağustos’ta hayata gözlerini yumdu.

Bir müddet Ermenistan Cumhuriyeti’nin Devlet Bakanlığını da yağan ünlü arkeolog Gregory Areshian’ın ölümünü Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu “Benim Adımın” grubu milletvekili Narek Mkrtiçyan sosyal medya hesabından açıkladı.

Mkrtiçyan mesajında “Profesör Areşyan ile değişik fikirleri ele alıyor ve bunların gerçekleşmesi için çaba harcıyorduk. Tarih müzesinin içler acısı durumu ve sergilenmeyen binlerce değerli eşyanın geleceği hakkında çok endişeliydi” ifadelerine yer verdi.

İngilizce, Rusça, Ermenice, Almanca, Fransızca, Latince, Türkçe, Grabar ve Urartu çivi yazı dili bilen Gregory Areshian, meslek hayatı boyunca 12 ülkede 5 dilde 150’den fazla bilimsel çalışmaya imza atmıştı.

Tarihi kariyerinde Orta Doğu ve Ermenistan’a odaklanarak sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanlarında araştırmalar yağan Profesör Areşyan’ın Ermenistan’ın, arkeoloji ve tarih alanlarında büyük katkısı vardı.

Vayots Dzor bölgesinde 5.500 yıllık ayakkabı ve Ermenistan’daki en eski şarap imalathanesinin kalıntılarının keşfedildiği Areni-1 mağarası arkeoloji kazılarının Boris Gasparyan ile birlikte başkanlığını da yapmıştı.

https://www.arkeolojikhaber.com/haber-ermeni-arkeolog-gregory-areshian-hayatini-kaybetti-26436/