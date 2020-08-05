Daphne için bir yemek tarifi: Bir Şehir, bir aşk

Nektaria Anastasiadou’nun romanı ‘A Recipe For Daphne’ İstanbul’da yüzyıllardır var olan Rum Ortodoks kültürü altında yetişmiş çekici orta yaşlı dul bir adam ile şehri ziyaret eden Amerika doğumlu genç bir kadının aşkını anlatıyor.

Fannis, eski bir arkadaşının yeğeni olan Amerikalı genç kız Daphne’yi gördüğünde ilk görüşte ona vurulur. Daphne, Fannis’e, genç yaşta, 1955’teki Rumlara karşı yapılan şiddet olaylarında kaybettiği nişanlısını hatırlatmaktadır.

Ancak genç kıza sadece ilgi duyan Fannis değildir. Kendisine Rum ve iyi bir eş arayan pastacı Kosmos da Fannis’in rakibidir. Daphne ise nispeten yaşıtı olan Kosmos’un, eski bir Osmanlı yemek tarifini yeniden keşfetmek içinhayatını adamış olmasına hayrandır.

Kitap bir aşk üçgeni etrafında, eski ve yeni aşkların gölgesinde, tüm bunları birleştiren bir şehrin hikayesini ve sırlarını edebi bir biçimde okuyucunun önüne sermekte.

Eylül 2020’de İstanbul’da, 2021 başında ise tüm dünyada kitapçıların vitrinlerinde olacak roman için yayınlanan yorumlarda, yazar Anastasiadou, Bizans’ın İstanbul’a miras bıraktığı zengin kültürü ve yaşantıları başarılı bir şekilde romanlaştırdığı için övülüyor.

https://www.salom.com.tr/haber-115432-daphne_icin_bir_yemek_tarifi_bir_sehir_bir_ask.html