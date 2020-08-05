Beyrut’taki patlamada ölü sayısı 100’ü geçti! Ölü ve yaralılar arasında Ermeniler de var

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta büyük bir patlama meydana geldi. Yaklaşık 4 bin kişinin de yaralandığı patlamada ölü sayısının 100’ün üzerine çıktığı bildirildi. Olayın ardından ülke genelinde yas ilan edilirken, Beyrut’ta 2 haftalık olağanüstü hal ilan edildi.

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, Beyrut Limanı’nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı.

Yangın nedeniyle güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama sesi başkentin banliyölerinden de duyuldu. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için olay yerine kısa sürede ulaştı. Helikopterlerin de yangına müdahale etmek için havalandığı görüldü.

Lübnan Emniyet Genel Müdürü, olayın, daha önce el konulan patlayıcıların tutulduğu bir depoda meydana geldiğini söyledi.

Kalabalık sayılabilecek bir Ermeni topluluğunun da yaşadığı kentte ilk belirlemelere göre 3 Ermeni hayatını kaybetti. Ayrıca Ermeni toplumundan yaralılar da var. Ermeni gazeteci Hamo Moskofyan da yaralılar arasında. Ermenistan Büyükelçiliği ve Antilyas Ermeni Katolikosluğu da patlamadan hasar gördü.

Olayın ardından ülke genelinde yas ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Mişel Aun’ın daveti üzerine gerçekleşen toplantının akabinde Savunma Konseyi’nden yapılan açıklamada, Beyrut’ta 18 Ağustos’a kadar 2 haftalık olağanüstü hal ilan edilmesine karar verildiği belirtildi.

Konsey ayrıca, ordunun, Beyrut’ta güvenliği sağlama görevini üstlenmesini, iç güvenlik güçleri, gümrükler, liman ve havalimanlarındaki silahlı güçler, silahlı koruma birlikleri ve itfaiyecilerin ordunun denetimine verilmesini kararlaştırdı.

Alınan kararlar arasında ayrıca, ‘yaralıların hastane masraflarının karşılanması için hastanelere fon tahsis edilmesi, hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödenmesi, patlamada buğday silolarının zarar görmesi nedeniyle buğday tedarikinde bulunulması, ithalat ve ihracat faaliyetinin devam etmesi için Trablus Limanı’nın hazır hale getirilmesi, oluşan zararın tespit edilmesi için Lübnan ordusuyla koordine içinde Yüksek Yardım Komisyonu oluşturulması ve bu komisyonun evleri kullanılamayacak duruma gelen ailelere barınak sağlaması, yabancı ülkelerden gelecek yardımlar için özel bir fon kurulması’ yer aldı.

BM’den taziye mesajı

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, yaptığı yazılı açıklamada, “Genel Sekreter Guterres, Beyrut’taki bugünkü korkunç patlamalarda yaşamını yitirenlerin ailelerine ve Lübnan hükümeti ile halkına en derin taziyelerini sunuyor” ifadelerini kullandı.

Guterres’in, patlamada yaralananlara da acil şifalar dilediğini aktaran Haq, olayda Beyrut’ta görev yapan bazı BM personelinin de yaralandığını bildirdi.

Haq, “BM, bu zor zamanında Lübnan’ı destek sözünü sürdürüyor ve bu olaya müdahalede aktif bir şekilde Lübnan’a yardım ediyor” dedi.

‘Ölü sayısı 100’ü geçti’

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlamada ölen sayısının 78’e ulaştığını, en az 4 bin kişinin yaralandığını açıklamıştı.

AFP’nin Lübnan Kızılhaç’ından aktardığı bilgiye göre ise, ölü sayısının sabah saatlerinden itibaren 100’ü aştığı öğrenildi.

Trump: Saldırı gibi görünüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere verdiği demeçte Lübnan halkına taziye mesajını iletti.

ABD’nin Lübnan’a ‘yardım etmeye hazır olduğunu’ belirten Trump, “Dualarımız tüm kurbanlara ve aileleriyle” dedi.

Trump, “Lübnan halkı ile çok iyi bir ilişkimiz var ve yardım etmek için orada olacağız. Bu korkunç bir saldırı gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

Hizbullah’tan dayanışma çağrısı

Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, “Elim facia, onun oluşturduğu benzeri görülmemiş yıkım ile insani, sağlık, sosyal ve ekonomi düzeyindeki tehlikeli sonuçları, bütün Lübnanlıların ve siyasi güçlerin dayanışma ve birlik içinde olmasını gerektiriyor” ifadeleri kullanıldı.

Lübnan’ı vuran bu ulusal facia ve ilan edilen ulusal yas nedeniyle Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın bugün yapması planlanan konuşmanın ileriki bir tarihe ertelendiği kaydedildi.

Sağlık personeli, insani yardım kurumları ve sivil savunma ekiplerine yardım çalışmalarında gösterdikleri üstün çabadan ötürü teşekkür edilen açıklamada, Hizbullahın tüm imkanlarının ihtiyaç durumunda Lübnan halkının hizmetine sunulacağı belirtildi.

Pompeo: Yardıma hazırız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugün Beyrut Limanı’ndaki büyük patlamada yaşamını yitirenler için en derin taziyelerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Beyrut’taki ekiplerinin, kentte büyük hasar olduğunu kendilerine bildirdiklerini aktaran Pompeo, “Durumu yakından takip ediyoruz ve bu trajediyi atlatmalarında Lübnan halkına yardım etmeye hazırız” dedi.

Lübnan hükümetinin olayı araştırdığına işaret eden Pompeo, sonucu sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Aun: 2 hafta olağanüstü hal ilan edilmeli

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun, açıklamasında 2 haftalık bir olağanüstü hal ilan edilmesi gerektiğini kaydetti. Aun, hükümete yarın acil toplanma çağrısında bulundu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 2 bin 750 tonluk amonyum nitratın güvenlik önlemleri olmaksızın 6 yıl bir depoda saklanmasının ‘kabul edilemez’ olduğunu ifade ederek, sorumluların en sert şekilde cezalandırılacağını belirtti.

Beyrut afet bölgesi ilan edildi

Lübnan Savunma Konseyi, Beyrut’u afet bölgesi ilan etti. Konsey’den hükümete yapılan çağrıda, Beyrut’ta olağanüstü hal ilan edilmesi talep edildi.

İsrail Cumhurbaşkanı: Lübnan halkının acısını paylaşıyor, yardım elini uzatıyoruz

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Lübnan halkının acısını paylaşıyor, bu zor dönemde tüm samimiyetle yardım elimizi uzatıyoruz” ifadelerine yer verdi.

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, “İsrail, güvenlik ve uluslararası kanallardan Lübnan’a insani ve tıbbi yardım göndermeyi teklif etti. Çatışmayı erteleme zamanı” denildi.

Beyrut hastanelerinde yer kalmadı, Sağlık Bakanı yaralıların şehir dışındaki hastanelere götürülmesini talep etti

Lübnan Sağlık Bakanı Hasan, “Beyrut’taki hastaneler dolup taştı, yaralıların Beyrut dışındaki hastanelere götürülmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Al Jazeera’nın Beyrut’un en büyük hastanesinden aktardığına göre, ambulans araçları yaralıları hastanelere getirmeye devam ediyor, hastanelerde kaos ve karışıklık gözlemleniyor.

Eski Lübnan Başbakanı Hariri: Herkesi kendi halkına yardıma davet ediyorum

Eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri, yaşananlara ilişkin Twitter üzerinden açıklamada bulunarak “Beyrut’u vuran fırtına yürek parçalayıcı ve herkesi, kendi halkına yardım etmeye davet ediyorum” dedi.

Hariri, “Kayıpların ölçeği tarif edilemeyecek kadar büyük” ifadelerini kullandı.

İsrail yardım teklifinde bulundu

Haaretz gazetesinin aktardığına göre, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ve Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi, Lübnan’a uluslararası kanallar aracılığıyla yardım teklifinde bulunduklarını açıkladı.

Putin’den taziye mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Beyrut’ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun’a başsağlığı dileklerini iletti.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin, “Rusya, Lübnan halkının acısını paylaşıyor. Ölenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, tüm yaralılara acil şifalar dileklerimizi iletmenizi istirham ediyorum” ifadelerini kullandı.

Lübnan Başbakanı: Sorumlular hesap verecek

Lübnan Başbakanı Hasan Diab, yaptığı açıklamada “Lübnan’da bugün yaşanan felaketin sorumlularından hesap sorulacak” diye konuştu.

Bugünkü patlama, Lübnan tarihine en büyük patlama olarak geçti. Bugüne kadar en büyüğü, eski Başbakan Refik el-Hariri ve 21 kişinin daha öldüğü patlama olarak gösteriliyordu.

Macron: Lübnan’a yardım yolda

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Lübnan halkına taziye mesajını ileterek, “Lübnan halkıyla kardeşçe dayanışmamı ifade ediyorum” dedi.

Macron, “Fransa, Lübnan’ın her zaman yanındaydı. Halihazırda Lübnan’a sevk edilen bir yardımımız bulunuyor” diye kaydetti.

Lübnan DSÖ ve Katar’dan tıbbi yardım istedi

Lübnan Sağlık Bakanlığı Hamad Hasan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Katar’dan Beyrut’taki patlamada yaralananlar için tıbbi yardım sağlanmasını istediklerini açıkladı.

Hasan, “Yardım uçağının ulaştırılması için Dünya Sağlık Örgütü ve sahra hastanelerinin açılması için Katar ile iletişim halindeyiz” dedi.

Katar Emiri Tamim Bin Hamad El Tani, Beyrut’taki patlamada yaralananlara ‘acil tıbbi yardım’ sağlanması emrini verdiği bildirildi.

Lübnan Valisi: Hiroşima benzeri bir ulusal felaket

Öte yandan Beyrut Valisi Mervan Abbud, olay yerinde incelemelerde bulundu Abbud, burada yaptığı açıklamada, Beyrut’un felaket bölgesi haline geldiğini ve hasarın yüksek olduğunu belirtti.

Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki’ye benzetti.

Ketaib Partisi Genel Sekreteri hayatını kaybetti

Bu arada Hristiyan Ketaib Partisi Genel Sekreteri Ermeni Nizar Necaryan patlamada hayatını kaybetti.

LBC televizyon kanalına bağlanan Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlamanın ‘çok sayıda yaralanmaya’ ve büyük hasara neden olduğunu söyledi.

Lübnan Kızılhaçı: Beyrut’taki patlamada yüzlerce yaralı var

Kızılhaç Örgütü yetkililerinden Georges Kettaneh, yaptığı açıklamada, patlama nedeniyle yüzlerce kişinin yaralandığını belirtti. Patlamada ölülerin de olduğunu aktaran Kettaneh, sayı hakkında herhangi bir detay vermedi.

Öte yandan Lübnan Kızılhaç Örgütü, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı açıklamada, kendi bünyesinde ve ülkenin farklı bölgelerinde bulunan tüm ambulansların Beyrut’ta gönderildiği bilgisini paylaştı.

Hizbullah: Patlamada silah depolarımızın hedef alındığı iddiası gerçek dışıdır

Hizbullah’a yakın kaynaklar ülkenin yerel medyasına yaptığı açıklamada, Beyrut’taki patlamanın, kendilerine ait silah depolarında meydana geldiği ve saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İsrail’den açıklama

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkililer, yerel basına yaptıkları açıklamalarda, Tel Aviv’in Beyrut’taki patlamayla bir ilgisi olmadığını öne sürdü.

Söz konusu yetkililer, İsrail’in olayla bağlantısını reddederek, patlamanın kaza olabileceğini ifade etti.

Lübnan medyası, patlamanın ardından moloz altında kalmış insanların görüntülerini yayımladı.

Beyrut’taki Rus Büyükelçiliği: Patlama sonucu binamız hasar gördü

Rusya’nın Lübnan Büyükelçiliği’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, Beyrut’ta meydana gelen patlamada elçilik binasının cephesinin hasar gördüğü, fakat Rus diplomatlardan yaralanan olmadığı ifade edildi.

Büyükelçilik yetkilisi, “Binamızın cephesinde küçük çaplı hasar var, elçilik çalışanlarının arasında yaralanan hiç kimse yok” ifadelerini kullandı.

‘Patlama sırasında yaralananların arasında Rus vatandaşlar ile ilgili henüz bilgi yok’

Yetkili ayrıca meydana gelen patlama sırasında yaralanan kişilerin arasında Rusya vatandaşlarının olup olmadığı konusunda henüz bilgi alınamadığını belirtti.

Rus diplomat, “Şu anda ölü ve yaralıların tam sayısı ile ilgili bilgiye henüz sahip değiliz. Büyükelçilik ve Konsolosluk bölümü Ruslarla ilgili durumu takip ediyor, Rusya vatandaşları konusunda şu ana kadar henüz bir bilgi ulaşmadı” diye konuştu. Kazakistan’ın Beyrut Büyükelçiliği ise patlamada Kazakistan’ın Beyrut Büyükelçisi Yerzhan Kalekenov’un yaralandığını, büyükelçilik binasında da hasar oluştuğunu bildirdi.

Eski Başbakan Hariri’nin evinde büyük hasar oluştu

Nedeni henüz kesin olarak belirlenemeyen patlamayla birlikte çevredeki binalarda da hasar oluştu. Eski Başbakan Saad el-Hariri’nin evinin yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, çok sayıda kişi de yaralandı.

Hariri’nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, eski başbakanın sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi.

Patlama nedeniyle hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camisi’nde büyük hasar oluştu.

İran: Yardıma hazırız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, “Haberleri büyük bir üzüntü ile takip ediyoruz. Lübnan hükümeti ve halkına başsağlığı diliyoruz ve yardıma hazırız” açıklamasında bulundu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/08/05/Beyrut-Ermeni-Lübnan-patlama/189696