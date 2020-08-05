#Beirut ve #Lübnan Üzerinden Antisemit Mesajlar – Serdar Korucu

SERDAR KORUCU

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta liman bölgesinde patlama meydana geldi. Tüm şehri etkileyen, ölü sayısının sürekli arttığı patlama sonrası Twitter’da paylaşılan mesajlar arasında antisemit içerikli olanlar da bulunuyor.

Beyrut’ta liman bölgesinde büyük bir patlama meydana geldi. Tüm şehirde sarsıntıya yol açan patlama sonrası Beyrut’un üstünü dev bir bulut kapladı.

Patlamanın neden olduğuyla ilgili açıklama Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun’dan geldi. Aoun, patlamaya altı yıldır liman bölgesinde yeterli güvenlik önlemi alınmadan tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söyledi. Yaşanan facianın “kabul edilemez” olduğunu vurguladı.

Lübnan’daki patlama sosyal paylaşım platformu Twitter’ın da gündemindeydi. Paylaşımlar arasında antisemit içerikli olanlar da vardı.

https://www.avlaremoz.com/2020/08/05/beirut-ve-lubnan-uzerinden-antisemit-mesajlar-serdar-korucu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=beirut-ve-lubnan-uzerinden-antisemit-mesajlar-serdar-korucu&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=beirut-ve-lubnan-uzerinden-antisemit-mesajlar-serdar-korucu