Yıkıcı faktör Türkiye – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Savunma Bakanı Davit Tonoyan’ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarına verdiği yanıt, İlham Aliyev’i kendine gelmeye yönelik bir çağrıydı.

Tonoyan, “geç olan nedir?”diyerek sorduğu gayet pratik soru ile öncelikle Azerbaycan’ın yararına yönelik olarak, yükseklerden atılan propaganda duyurularını bir kenara bırakıp, diplomatik görüşmeler alanına geri dönme çağrısında bulunmuştur.

Millet Meclisi’nin “Adımım” grubunun milletvekili Tatevik Hayrapetyan, Lragir.am ile yaptığı konuşmada şöyle söyledi.

“Sanırım David Tonoyan’ın açıklamasının en önemli amaçlarından biri, Aliyev’e muzaffer bir orduyla karşı karşıya olduğunu ve benzer yüksekten atılan açıklamalar veya akabindeki her türlü provokasyonun, Ermenistan ve Artsakh silahlı kuvvetleri tarafından gereğinden de uygun bir karşılığını bulacağını hatırlatmaktı.

Bu ise, müzakerelere ve yapıcı alana dönmek için kendine getirici bir mesajdı.

Aliyev’in benzer konuşmaları, Azerbaycan’ın askeri yoldan geri adım atmadığını, bizimle hâlâ tehdit diliyle konuşmaya çalıştığını ve bu girişimlerin tamamen başarısız olacağını bir kez daha kanıtlamaktadır. Bununla birlikte Aliyev, tüm dünyaya askeri bir çözüm istediğini göstermiştir.

Eminim ki, Aliyev tekrar savaşa gitmek ister, ancak şu anda bunu yapamaz, çünkü Tavuş’taki olaylardan sonra Aliyev, bu tür kayıplar nedeniyle yönetimi dahi kaybedebileceğini fark etti.

Aliyev şu anda, gerginliği toplumlar arası çatışmalara yönelik Azeri provokasyonları veya Türkiye-Azerbaycan askeri tatbikatları gibi diğer alanlara kaydırmaya çalışıyor.

Başka bir deyişle, sakinleşmediğimizi, gerginliği koruduğumuzu öne sürüp, kendi halkının gözlerini boyamaya çalıştığını gösteren bir propaganda perdesi yaymak istiyor”,-diyor Hayrapetyan.

Ermenistan tarafından açıklanan ve Türkiye tarafından Ermenistan’a yapılan denetim ziyaretlerinin askıya alınmış olduğuna değinen Hayrapetyan, Türkiye’den gelen açıklamaların arka planına karşı eylemlerimizin orantılı olduğunu belirtti.

“Bu uygun bir diplomatik yanıttır. Türk askeri-siyasi liderliğinin, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki gerilimlere doğrudan müdahale etmek gibi bir hata yapmayacağına inanıyorum.

Ermenistan Kamu Radyosu