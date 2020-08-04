Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetlerinin uçuşları takip edilmektedir – Ermenistan Kamu Radyosu

Tigran Abrahamyan: Her uçağın veya helikopterin yükselişi, farklı yönlere hareket etmesi, tespit edilmektedir.

Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetlerinin uçuşları, Ermenistan ve Artsakh’ın ilgili sistemlerinin izleme kapsamındadır.

Artsakh Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın eski danışmanı “Henaket” analitik merkezinin yöneticisi Tigran Abrahamyan konuyla ilgili Facebook’ta bir bildiri yayınlamıştır.

Abrahamyan şöyle yazmaktadır, “Her uçağın veya helikopterin yükselişi, farklı yönlere hareket etmesi, tespit edilmektedir. Düşman hava gücünün sınıra tehlikeli bir uzaklıkta olması ve bir tehdit oluşturması durumunda, hava savunma sistemleri daha önce onaylanmış prosedürlere göre operasyonel adımlar atmaktadır”.

Ermenistan Kamu Radyosu