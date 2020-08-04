İlerideki 10 günde beş ülkeden Ermenistan’a uçak seferleri düzenlenecek

4-13 Ağustos tarihlerinde Fransa, Lübnan, Ukrayna, Beyaz Rusya ve Rusya Federasyonu’ndan Ermenistan’a birtakım uçak seferleri yapılacak.



Ermenistan Sivil Havacılık Komitesi’nin açıklamasına göre, “Belavia” Havayolu şirketi, 13 Ağustos’a kadar her gün Minsk –Yerevan –Minsk istikamette uçuşlar gerçekleştirecek.



“Middle East” havayolu şirketi ise, 4 ve 11 Ağustos’ta Beyrut–Yerevan–Beyrut seferleri düzenleyecek.

7 Ağustos’ta “Air France”, Paris–Yerevan–Paris seferleri gerçekleştirirken, 8 Ağustos’ta ise “SKYUP” şirketi Kiev–Yerevn –Kiev istikametinde uçuşlar yapacak.

Bazı istisnalar dışında Ermenistan sınırını geçecek olan vatandaşlar, iki haftalık zorunlu karantina rejiminden geçecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/08/04/Ermenistan-uçak-seferleri/189642