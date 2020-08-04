Eşinin kemiklerini bagajda taşırken yakalandı

Almanya’nın Münih Havalimanı’nda 74 yaşındaki Ermeni bir kadının 12 yıl önce ölmüş eşinin kemiklerini bagajına koyarak memleketine götürmeye çalıştığı ortaya çıktı.

AA’nın haberine göre, Federal Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Münih Havalimanı’nda Ermeni kadının bagajı kontrol edildiği sırada bir ahşap sandıkta insan iskeleti bulundu.

Gümrük memurları, bir doktor ve bir savcı eşliğinde bagajın incelendiği belirtildi.

Yaşlı kadının 52 yaşındaki kızıyla, ölmüş eşinin kemiklerini yaşadıkları Yunanistan’dan Münih ve Kiev üzerinden Ermenistan’a götürmeyi ve orada toprağa vermeyi istediği öğrenildi.

Yapılan inceleme sonucunda kemiklerin nakledilmesinde yasal bir sorun bulunmadığının belirlendiği ve iki kadının kemiklerle yolculuklarına devam ettiği aktarıldı.

Belgelerde yaşlı kadının eşinin yaşadığı Yunanistan’ın Selanik şehri yakınlarında 2008’de öldüğü ve orada defnedildiği bilgisinin bulunduğu kaydedildi.

Kaynak Yeniçağ: Eşinin kemiklerini bagajda taşırken yakalandı