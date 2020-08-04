Ermeni “YEA Engineering” şirketi, “NASA JPL”den akciğer cihazı üretme lisansı aldı

Ermeni “YEA Engineering” şirketi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan VITAL akciğer suni havalandırma sistemleri geliştirme ve üretme lisansı aldı.

Ermenistan Bilişim Teknolojileri Sanayisi Bakanı Hakob Arshakyan, “Ermeni “YEA Engineering” şirketi, “NASA Jet Propulsion Laboratory”den Covid -19 tedavisinde kullanılan VITAL akciğer suni havalandırma sistemleri geliştirme ve üretme lisansını aldı. “YEA Engineering”, “NASA JPL” tarafından lisans alan dünyadaki nadir şirketlerden biri” açıklamasını yaptı.

Bakan, lisans için başvuruda bulunan dünyanın 32 ülkesinde faaliyet gösteren 330 şirketten sadece 28 şirketin başarılı olduğunu da sözlerine ekledi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/08/04/Ermeni-“YEA-Engineering”-NASA-koronavirüs/189659