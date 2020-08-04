‘CHP ile birlikteliğimiz katolik nikahı değil’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Ayasofya’ya giderek namaz kılması üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı “Evine dön çağrısı”na, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu yanıt verdi: “Ayasofya Camii’ne genel başkanımız gitti diye, siyasi yönümüzü yeniden bulmaya çalışıyor değiliz. İktidar hedefi olan bir partiyiz. CHP ile beraberliğimiz katolik nikahı değil, ilkeli bir siyasi beraberlik bizimkisi.”

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu. Fotoğraf: AA

DUVAR – MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Ayasofya konusunda CHP’den farklı tutum içinde olduğu gerekçesiyle İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’e yaptığı “Evine dön” çağrısına İYİ Parti’den yanıt geldi.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Haber Global’de Günün Nabzı programında, “Ayasofya’da namaz Millet İttifakı’ndan ayrılık anlamına geliyor mu?” sorusu üzerine, “Genel Başkanımız ilk defa namaz kılmıyor. Şükür namazı kılmış olması CHP’den ayrılması anlamına niçin gelsin. Böyle değil ama mevzuyu böyle takdir etmek Devlet Bey’in takdiri” dedi. Ağıralioğlu, şunları söyledi:

‘CHP VEYA OLUŞACAK DENKLEMLERLE BERABERLİKLERİMİZ OLABİLİR’

“Biz CHP ile beraberliğimizi, zaman zaman kamuoyuna tekraren paylaşma ihtiyacı duyarız. Bizim beraberliğimiz AK Parti ve MHP beraberliği gibi değildir. Seçimlerde demokrasiye çeşitlilik sunduk. Ayasofya Camii’ne genel başkanımız gitti diye, siyasi yönümüzü yeniden bulmaya çalışıyor değiliz. İYİ Parti iktidar hedefi olan bir partidir. İçinde 83 milyonun huzur bulacağı bir ülke hayalimiz var. CHP ile beraberliğimiz katolik nikahı değil, ilkeli bir siyasi beraberlik bizimkisi. Bunun yerel seçimlerde milletimizin teveccühüne mazhar olduğunu görmeseydik, başka bir şey yapardık. Bizim CHP ile veya bundan sonra oluşacak denklemlerle beraberliklerimiz olabilir.”

‘TAYYİP BEY GİTSİN DE NE OLURSA OLSUN İTTİFAKI DEĞİLİZ’

“Bizi milletimiz şöyle bilsin, Türkiye’de herkesin aynı şeyi savunduğu bir parti değiliz. Farklılıkları denklik sayan bir partiyiz. Cumhur İttifakı kendisine ait siyasal alan çiziyor, bizim de siyasal sorumluluk alanımız var. İYİ Parti tek başına iş başına gelmek için kurulmuş bir parti. Böyle bir sorumluluğu taşıyacağız. Biz Tayyip Bey gitsin de ne olursa olsun ittifakı değiliz. Biz, iki kişiyken konuştuklarımızı 83 milyonla konuşabilme imkanını siyasi kuvvete dönüştürdük. Böyle mücadele edeceğiz. Kavga ederken, iftira atarken, kabalık ederken bizi asla görmeyecekler.” (HABER MERKEZİ)

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