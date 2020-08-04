Asri mezarlığı nedir, ne demek, neden gerekli: Türkiye’deki ilk asri mezarlık neresi?

Merve Ayhan

İnsanlar farklı şekillerde öldüklerinde dini farklılıklara göre ya gömülür ya yakılır. Yakıldıktan sonra tozları saklanır veya vasiyete göre nehre, vadiye bir yerlere dökülür. Ama İslam dinine göre ise gömülmesi uygundur. Hristiyanlık veya yahudilik dinlerinde de gömülerek defin etme inançları bulunur. Bu gömülerek defnetmek pek çok din ve inanışta vardır esasında.

Asri Mezarlıklar Hakkında

Vefat durumu gerçekleştiğinde, kişinin bedeninin gömülmesi, naaşının belli bir yere sahip olması ve ailesi, yakınları ve tanıdıkları tarafından ziyaret edilmesini kolaylaştırmak amaçlanmaktadır.

Değişik dinlere mensup kişilerin farklı mezarlıklara gömülmesinin yanı sıra asri mezarlıklarda diğer dinlere mensup olan kişiler ile birlikte Asri mezarlık tercihine görülebilmektedir. Asri mezarlıklarda vefat eden kişinin hangi dine mensup olduğuna bakılmadan her çeşit insan gömülebilir. Bu mezarlıklarda kimsesizlere ve şehitlere ait garipler bölümü de bulunmaktadır.

Kayıtlar incelendiğinde Türkiye’deki ilk asri mezarlık Ankara’da bulunan Cebeci Asri Mezarlığı’dır. Bundan sonra İstanbul ilk sırada olmak üzere Türkiye’nin pek çok yerinde benzer mezarlıklar hazırlanarak ülkede yaşamakta olan insanların dini ne olursa olsun usulüne uygun biçimde defnedilmelerine olanak sağlanarak geride kalanların da ölenlerin de huzur bulmalarına yardımcı olunmaya çalışılmıştır. Bu sayede dinlerin daha özgürce yaşanması amaçlanarak bu konu da çıkabilecek problemlerin da önüne geçilmektedir.

Asri Mezarlık Neden Gereklidir?

Asri mezarlık gerekli bir ihtiyaçtır. Ülkemiz dini inanç olarak, ırk olarak ve kültürel olarak çok daha karmaşık bir yapıdadır. Geçmişimiz incelendiğinde Osmanlı İmparatorluğu zamanında onlarca farklı millet ve bu milletlere ait inanç ve kültürler hep bir arada yer almıştır. Bu yönetimin kolaylaşması ve yaşamakta olan insanları aynı topraklar üstünde huzur içinde yaşamaları tek bir şey ile sağlanmıştır. Bunun en önemli olan özelliği saygı olması, her dini inanca farklı kültürlere saygı gösterilmesi ile sağlanmıştır. İşte şuan Türkiye Cumhuriyeti yalnızca Türklerden ve Müslümanlardan ibaret olmamıştır. Çerkezi, Ermenisi, Hristiyanı, Süryanisi, Alevisi, Sünnisi ile beraber yaşamaktayız. Millet olarak tek olsak bile kendi içimizde farklı farklıyız. Güzel bir toplum olabilmek adına ortak bir payda da saygı ve sevgi içerisinde yaşamak en güzelidir. Bunu başardığımızda her şey daha da güzel olacaktır. Sonuç olarak, toplum olabilmek adına asri mezarlıklar gereklidir.

https://www.finansajans.com/asri-mezarligi-nedir-ne-demek-neden-gerekli-turkiyedeki-ilk-asri-mezarlik-neresi-h25725.html