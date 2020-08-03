Yaygın söylentilere göre, Türk savaş uçakları, Ermeni başkentine hava saldırısı başlatmak için yeterli bir mesafe olan başkente ve başkennten 56 km uzaklıkta bulunduğunu ve dönüş yapıp geri döndüğünü

Yaygın söylentilere göre, Türk savaş uçakları, Ermeni başkentine hava saldırısı başlatmak için yeterli bir mesafe olan başkente ve başkennten 56 km uzaklıkta bulunduğunu ve dönüş yapıp geri döndüğünü iddia edildi.

EC Savunma Bakanlığı sözcüsü Shushan Stepanyan Facebook’ta bir yazı yayınladı ve burada dün Türk savaş uçaklarının Ermeni sınırına yaklaştığı iddia edilen internette yayılan bilgilere atıfta bulundu.

EC Savunma Bakanlığı’nın bu dolanan bilgiler hakkında ek bir yorum yapmadığı söylemek gerekir.

2 Ağustos’ta, Türk F-16 savaş uçaklarının Ermeni sınırına çok yakın bir mesafede göründüğü iddia edilen bilgiler internette yayıldığı hatırlanmalıdır.

Bilgiler ilk olarak Rus web sitesi avia.pro tarafından yayınlandı ve bu mesafenin Ermeni başkentine hava saldırısı başlatmak için yeterli olduğuna dikkat çekti.

“Türk tarafı, F-16 füzelerini Erivan yönüne yönlendiren başka bir tehlikeli provokasyon daha yarattı.”

İnternet sitesindeki isimsiz bir kaynağa göre, Türk savaş uçakları, Ermeni başkentine hava saldırısı başlatmak için yeterli bir mesafe olan başkente ve başkennten 56 km uzaklıkta bulunduğunu ve dönüş yapıp geri döndüğünü iddia edildi.

Ermenistan Kamu Radyosu