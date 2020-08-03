Kanada’da Ermeniler ve Azerbaycanlılar arasında olay!

Ermenistan’ın Kanada Büyükelçiliği’nden edinen bilgiye göre 1 Ağustos’ta saat 22:30 sularında Kanada’nın Toronto şehrinde Ermeniler ve Azerbaycanlılar arasında kavga çıktı.
Ermenistan’ın Kanada Büyükelçiliği’nin yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
”Büyükelçiliğimiz, Azerbaycan tarafının provokasyonlar düzenleme ve olayları kışkırtma politikasını şiddetle kınıyor.”
Büyükelçilik, Kanada’daki Ermeni yurttaşlarını provokasyonlara karşı duyarlı olmaya çağırdı.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/08/03/Kanada-Ermeni-Azerbaycanlı/189558
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