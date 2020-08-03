Hotel Amira Istanbul, Avrupa’nın en iyi otelleri arasında

İstanbul’un turizm merkezi durumundaki tarihi yarımadada bulunan Hotel Amira Istanbul her sene olduğu gibi 2020 senesinde de Tripadvisor kullanıcıları tarafından seçilen Tripadvisor Traveler’s Choice ödüllerinde çeşitli kategorilerde ödüle layık görüldü.

Avrupa’nın en iyi otelleri sıralamasında yüzbinlerce tesis arasında 8. sırada yer alan Hotel Amira Istanbul, en iyi hizmet veren oteller kategorisinde da Avrupa’nın en iyi 12. oteli seçildi.



Açıldığı günden bu yana, 10 yılı aşkın süredir misafir memnuniyeti ve kişiye özel hizmet konularında markalaşan Hotel Amira Istanbul’un odalar bölümü müdürü Can Yaman, Covid-19 salgını nedeniyle ekstra önlemler aldıklarını ve hatta havalandırma sistemlerini bile tamamen yenilediklerini belirtti. Yaman bu değişikliklerle beraber Ağustos ayından itibaren misafirlerini ağırlamaya tekrardan başlayacaklarını da ekledi.

https://www.tourismtoday.net/hotel-amira-istanbul-avrupa-nin-en-iyi-otelleri-arasinda?fbclid=IwAR1Kn7GXdf3oil_TiU7zvucd2LX3f40nQmQYknLyoGtN1aiRr7sd205109E