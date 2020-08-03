Ermenistan Parlamentosu Başkanı: Ermenistan’daki Ezidi cemiyeti ile Şengal’daki kurbanları anıyoruz

3 Ağustos’ta dünya Ezidileri, Ezidi soykırımı’nın kurbanlarını anıyor. 6 yıl önce 3 Ağustos 2014 yılında IŞİD, Irak’ın Şengal (Sincar) şehrini işgal edip 10 bin Ezidi’yi katletti.

Ermenistan Parlamentosu Başkanı Ararat Mirzoyan, konu ile ilgili kendi facebook sayfası üzerinden paylaşımda bulundu.

Ararat Mirzoyan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün Ermenistan’daki Ezidi cemiyeti ile birlikte biz 6 yıl önce Şengal’de şehit düşen kendi kardeşlerini anıyoruz. Soykırımı yaşayan bir millet olarak başka bir halka karşı yapılan aynı suça tanık olduğumuzda kayıtsız kalamayız.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/08/03/Ermenistan-Ezidi-Yezidi-Soykırım/189584