#NoDenyingit “İnkar etme Yahudi soykırımını” kampanyası

Bir grup Holokost kurtulanı, Facebook’un patronu Mark Zuckerberg’i Facebook’tan, antisemit ve İsrail düşmanı gruplar tarafından paylaşılmış binlerce inkar mesajını çıkarmaya zorlamak için kampanya başlattı.

#NoDenyingit kampanyası Zuckerberg’ten en kısa zamanda bu konuda gerekli düzenlemeyi yapmasını talep ediyor.

Kampanyanın liderliğini ise Almanya’ya karşı Savaşta Kaybedilen Maddi Varlıkların Tazmini Kurumu yapıyor.

Kampanya kapsamında Facebook’ta paylaşılan sesli mesajlarda, bizzat bugün yaşı ileri olan Holokost kurtulanları konuştu.

#NoDenyingit kampanyası Yahudi soykırımı Holokost’u inkar etmenin nefret söylemi olduğunu belirtiyor ve bu tip paylaşımların ve sayfaların ivedilikle sosyal medya devinin sitesinden kaldırılmasını talep ediyor.

Mesajlarında Zuckerberg’e bizzat seslenen 20. Yüzyılın en büyük katliamının kurtulanlarından, Anne Frank’ın Üvey kardeşi Eva Schloss duygularını şöyle ifade etti: “Ben Viyana’da doğdum. Almanlar gelince Hollanda’ya kaçtım ailemle. Orada tutuklanıp Auschwitz kampına gönderildik, Ailemden sadece ben ve annem kurtuldu. Tüm ailem öldürüldü. Holokost inkarını Facebook’tan kaldırın.”

https://www.salom.com.tr/haber-115416-nodenyingit_Inkar_etme_yahudi_soykirimini_kampanyasi.html