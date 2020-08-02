Hayatta kalanların hikayeleri: “Ermeni Evine Figan Kuruldu”

HABER MERKEZİ – Sosyoloji ve tarih alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Prof. Ayhan Aktar, Aras Yayıncılık etiketiyle çıkan “Ermeni Evine Figan Kuruldu” isimli eserinde, 1915’te Ermenilerin yaşadıklarını şu ana dek üzerinde hiç çalışılmamış bir pencereden ele alıyor. Kıyımın etkilerinin, halk sanatçıları tarafından söylenmiş destanlarda arandığı kitabın tanıtım metnini paylaşıyoruz.

1915’te Ermenilerin yaşadıkları, özellikle son yirmi yılda pek çok çalışmaya konu oldu, ancak Ermeni Evine Figan Kuruldu, belki de daha önce hiç denenmemiş bir şeyi yapıyor ve Büyük Felaket’in iz ve etkilerini halk sanatçıları tarafından söylenmiş destanlarda arıyor.

Akademisyen Ayhan Aktar, soykırımdan sağ kalan ve Halep yöresinde hayata tutunan âşıkların Ermeni harfleriyle Türkçe olarak basılmış destanlarını ele alırken, hem yazarlarının 1915 ve sonrasında birey olarak deneyimlerine odaklanıyor hem de farklı yönleriyle soykırım-sonrası yaşantının temel meselelerine dikkat çekiyor.

Bu destanlar bir anlamda sağ kalanların hikâyesini, uğradıkları ayrımcılığı, tehcir sonrasında yeni bir hayat kurmaya çalışırlarken neler yaşadıklarını anlatırken, bir yandan da onların başlarına gelenleri hangi ruh halleriyle karşıladıklarını, dünyayı ve çevrelerinde olan bitenleri nasıl algıladıklarını gösteriyor.

Kitapta yer alan bazı destanlar ölümcül tehcir yürüyüşünü, bazıları Antep, Urfa, Maraş gibi şehirlerde daha sonra yaşanan çatışmaları anlatırken, kimileri de Ermenilere yeni bir yurt olan Halep’teki yaşamın zorluklarını ya da modernleşen hayatla birlikte gelen moda ve dans gibi “acayiplikler” etrafında yaşanan toplumsal gerilimleri ele alıyor.

Aktar, tüm bu malzemeyi ve ilgili arka planı usta işi bir tarihçilikle bir mücevher gibi işleyerek sunuyor okura.

https://gazetekarinca.com/2020/08/hayatta-kalanlarin-hikayeleri-ermeni-evine-figan-kuruldu/