Son dakika: Yunanistan, Türkiye’deki özgürlüklerden rahatsız oldu! Türkiye’deki Rumlardan tokat gibi yanıt geldi…

İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye’deki Musevi, Rum, Ermeni ve Süryani cemaatine mensup vatandaşların Müslüman vatandaşlarla bir arada yaşama kültürünü anlattıkları video serisinin Rumlarla ilgili bölümü, merkezi Yunanistan’da bulunan ‘İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonu’nda rahatsızlık yarattı. Rumlar, İletişim Başkanlığı’nın videosunda Türkiye’de özgür ve mutlu olduklarını dile getiriyor. Cumhuriyet ve Gazete Duvar gibi medya kuruluşlarının Atatürkçü olarak tanıttıkları derneğin, Atatürk tarafından kapatılan derneğin devamı niteliğinde olduğu da ortaya çıktı.

İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye’deki Musevi, Rum, Ermeni ve Süryani cemaatine mensup vatandaşların Müslüman vatandaşlarla bir arada yaşama kültürünü anlattıkları video serisinin Rumlarla ilgili bölümü, merkezi Yunanistan’da bulunan “İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonu” rahatsız etti. “Yurtdışında yaşayan Rumların” kurduğu federasyonun yaptığı açıklamaya karşı, “Türkiye’de yaşayan Rumlar”, videoda Türkiye’de dini özgürlükler ve azınlık topluluklarının sorunlarının çözümüne yönelik atılan adımları ve gerçekleri anlatıyor.

Kuzguncuk Ayios Panteleimon Rum Ortodoks Cemaati Başkanı Sava Kotam, Türkiye’de herkesin dinini çok rahat bir şekilde yaşayabildiğini belirterek, yalnızca Kuzguncuk’ta değil bütün İstanbul’da bütün kiliselerde pazar ayinleri olduğunu ifade ediyor. Sava Kotam, Kuzguncuk’ta aynı parsel içerisinde cami, sinagog ve kiliselerin bir mozaik oluşturduğunu dile getiriyor.

https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/08/01/son-dakika-turkiyedeki-rumlardan-tokat-gibi-sozler-baskan-erdogan-bizlere-sahip-cikti-haklarimizi-verdi

“ÖNCEKİ DÖNEME KIYASLA KESİNLİKLE BİR İYİLEŞME VAR”

Öğrenci Alexia Kotam da en yakın arkadaşının bir Türk olduğunu ifade ederek, azınlıklar için gidilecek daha yol olsa da 20 yıl öncesine kıyasla kesinlikle bir iyileştirme olduğunu, genel olarak bütün azınlıkların kendini daha rahat ifade ettiğini belirtiyor.

“AZINLIK VAKIFLARINA MALLARINI BAŞKAN ERDOĞAN İADE ETTİ, BU ÇOK BÜYÜK BİR OLAY”

Yazar ve turizmci Orhan Türker ise Büyükada Yetimhanesi’nin Patrikhane’ye iadesi başta olmak üzere son 10-15 yılda da azınlık vakıflarına mallarının iade edildiğini belirterek “Bizzat Sayın Erdoğan geldi, buluştular, ben de oradaydım. ‘Buyurun, hayırlı olsun, nasıl isterseniz kullanın, bu sizindir’ dedi. Bu çok büyük bir olay.” diyor.

“DEVLET BAŞKANI, ‘BİZ BURADAYIZ RAHAT RAHAT YAŞAYIN’ DİYOR”

Bir Hristiyan adeti olarak yapılan denizden haç çıkarma töreninin yıllar sonra son 10-15 yıldan beri tekrar yapılmaya başlandığını anlatan Orhan Türker, “Bugün değil bunu yasaklamak veya mani olmak devlet teşvik ediyor. Devlet Başkanı çıkıp ‘Bayramınızı kutlarız, ailenizle mutluluk içinde nice yıllara, iyi günlerde yaşayın, biz buradayız merak etmeyin, rahat rahat yaşayın’ diyor. Bunlar insanın duymak istediği en güzel sözler.” ifadelerini kullanıyor.

https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/08/01/son-dakika-turkiyedeki-rumlardan-tokat-gibi-sozler-baskan-erdogan-bizlere-sahip-cikti-haklarimizi-verdi