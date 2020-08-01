İlham Aliyev: Ermenistan yönetimi, Soros Vakfı’nın etkisi altında

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycana karşı saldırgan tutumuyla dikkat çeken Ermenistan yönetiminin Soros Vakfı’nın etkisi altında olduğunu söyledi

MOSKOVA – ÖZEL

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, mevcüt Ermenistan yönetiminin Milyarder iş adamı George Soros’un dünya genelinde kurucusu olduğu Soros Vakfı’nın etkisi altında olduğunu söyledi.

Azerbaycan’ın Balaken bölgesine ziyareti sırasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan yönetiminin Azerbaycan’a karşı saldırgan tutumunu ve bölgedeki güvenlik ve barışın bozulmasıyla ilgili faaliyetlerini sert eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, “Ermenistan’ın şu anki yönetiminin Soros Vakfı’nın etkisi altındaki insanlardan oluşması hiç kimse için bir sır değil… Sadece onların özgeçmişlerine göz atınız: Bugün Ermenistan’da hükümet, parlamento, yargı ve diğer sorumlu kurumlarda çalışan birçok kişi Soros Vakfı ve buna yakın kuruluşlarda görev yapan kişiler olmakta. Ermenistan’da gerçekleşen “devrim“in, Soros ve ona yakın çevrelerin bir başka provokasyonu olduğu apaçık ortada” dedi.

“SOSROS VAKFI’NIN ERMENİSTAN’A YARDIMLARI TESADÜF DEĞİL!..”

Aliyev sözlerine şöyle devam etti: “Doğru, Ermeni halkı, önceki hükümetten nefret ediyordu ve bunu gizlemedi. Eski Ermenistan yönetimi de bunu hak ediyor. Ancak onun yerine gelen grup, önceki hükümetten çok farklı değil. Soros Vakfı’nın son zamanlarda Ermenistan’a pandemi ile bağlantılı olarak 600 bin dolar tutarında mali yardım sağlaması da tesadüf değil. Başka hangi ülkeye yardım ettiler? Eski Sovyet cumhuriyetlerinin hiç birisine. Azerbaycan’a yardım edildi mi? Edilmedi.”

“AZERBAYCAN’DA GENÇLERİ ZEHİRLEMEYE ÇALIŞTILAR… KOVULDULAR!..”

Azerbaycan’ın Soros Vakfı ile ciddi mücadele ettiğine dikkat çeken Aliyev, “Çünkü burada provokasyonlara girdiler ve gençlerin zihinlerini zehirlediler. Gençleri devletlerine karşı kışkırtmaya çalıştılar. Bu nedenle kovuldular. Ancak Ermenistan’da kanatlarını açıyorlar ve bunun açık bir bağış olduğunu da gizlemiyorlar. Ermenistan’ın bugünkü yönetimi gizlice Soros Vakfı’ndan para aldığını, temsilcileri olduğunu ve emirlerini yerine getirdiğini biliyoruz. Bu nedenle, bugün Soros Vakfı Ermeni yönetimine açıkça 600 bin dolar bağışta bulundu” diyerek Ermenistan’ın da üye olduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerinin bunu dikkate alması gerektiğini kaydetti.

Fuad Safarov, dikGAZETE.com

https://www.dikgazete.com/ozel-haber/ilham-aliyev-ermenistan-yonetimi-soros-vakfi-nin-etkisi-altinda-h548332.html