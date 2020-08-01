Akşener’den Ayasofya’da mescit namazı

01 Ağustos 2020 Cumartesi, 20:13

Meral Akşener, saat 15.00 sıralarında Ayasofya’ya geldi. Akşener makam aracından indiği sırada kendisini görüntülemek isteyen gazetecilere el salladı. Akşener’in Ayasofya bahçesine girer girmez başına beyaz şal örttüğü görüldü. Meral Akşener’e ziyareti sırasında eşi, oğlu ve yeğeni eşlik etti. Meral Akşener’in ziyareti yaklaşık yarım saat sürdü.

“MESCİT NAMAZI KILDIK”

Akşener cami çıkışında kısa bir açıklama yaparak, “Mescit namazı kıldık, Allah kabul etsin inşallah. Anadolu’nun kapılarını açan Alparslan Han’a, İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han’a, İstanbul’u Ayasofya’yı özgürleştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına dua ettik. Allah’ım kabul eder inşallah. Hayırlı bayramlar dilerim. Allah seneye de eriştirsin, sağlıkla, sıhhatle, birlikte, beraber…” dedi.

Akşener, açılışa katılamaması sorulması üzerine, koronavirüs karantinasında olduğunu belirterek, “15 Temmuz programına katılacaktım, hepimizden test istendi. O arada bir arkadaşımızda çıktı, 15 gün ben Ankara’da evden ayrılamadım. Bugüne nasipmiş, biz sadece ailecek geldik, yeğenim, oğlum, eşim burada. Kıldık namazlarımızı Allah kabul etsin” yanıtını verdi.

Akşener açıklamasının ardından Ayasofya’dan ayrıldı.

Cumhuriyet Gazetesi