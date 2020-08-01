ՍՏԱՆՊՈՒԼԻ ՄԱՅՐ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԿՈՂՄԷ ԱՌՑԱՆՑ ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱՆՔ / İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDE İNTERNET ÜZERİNDEN TEBRİK

Ստանպուլի Մայր Քաղաքապետութեան Հաւատքներու Բաժանմունքի կազմակերպութեամբ, 1 Օգոստոս 2020, Շաբաթ, ժամը 13.30-ին, Քուրպանի Տօնին առթիւ տեղի ունեցաւ առցանց շնորհաւորանք։ Այս մէկը առիթ դարձաւ որ կրօնական համայնքներու եւ հաւաքականութիւններու ներկայացուցիչներ, իրենց շնորհաւորանքը փոխանցեն Ստանպուլի Մայր Քաղաքապետ՝ Էքրէմ Իմամօղլուին։ Յանուն Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Սրբազան Հօր, սոյն հանդիպման մասնակցեցաւ՝ Պատրիարքական Փոխանորդ Արժ. Տ. Գրիգոր Աւ. Քհնյ. Տամատեան։

Բացման Խօսքը արտասանեց քաղաքապետ Իմամօղլուն եւ միջոցառումի կազմակերպման համար իր ուրախութիւնը յայտնեց։ Նշեց թէ՝ Քորոնա Համաճարակի պատճառաւ սոյն հանդիպումը դժբախտաբար կը կատարուէր առցանց, սակայն համացանցային դրութիւնը կը դառնար օգտակար, քանի զանազան համայնքներէ եւ կրօնական հաւաքականութիւններէ անձինք մեկտեղուելու առիթը կը գտնէին։

Իւրաքանչիւր մասնակից կարգաւ խօսք առաւ ու իր շնորհաւորական խօսքը ուղղեց։ Գրիգոր Աւ. Քահանան, իր կարգին նշեց թէ՝ յանուն Պատրիարք Սրբազան Հօր կ՚ողջունէ քաղապետ Իմամօղլուն եւ իր անձին մէջ կը շնորհաւորէ քաղաքապետարանի պաշտօնէութեան եւ մարմիններուն տօնը։ Մաղթեց որ, կրօնական տօնակատարութիւնները օրհնութեան առիթ դառնան բոլորիս համար։ Շնորհակալութիւն յայտնեց առցանց շնորհաւորանքի կազմակերպիչներուն եւ գործունէութեանց մէջ յաջողութիւն մաղթեց Մայր Քաղաքապետին։

Շուրջ ժամ մը տեւող հանդիպման աւարտին, Քաղաքապետ Իմամօղլուն շնորհակալութիւն յայտնեց մասնակիցներուն ու մաղթեց որ Քորոնա Համաճարակէ յետոյ աւելի լաւ պայմաններու ներքեւ համախմուելու եւ երես առ երես զրուցելու առիթը ստեղծուի։

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnanç Masası tarafından, 1 Ağustos 2020, Cumartesi, saat 13:30’da, Kurban Bayramı münasebetiyle internet üzerinden tebrik gerçekleşti. Zoom üzerinden online olarak gerçekleşen kabulde, çeşitli cemaatlerin ve dini toplulukların temsilcileri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebriklerini sundular. Görüşmeye, Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’ni temsilen Patrik Vekili Kd. Peder Krikor Damadyan katıldı.

Açılış konuşmasını Başkan İmamoğlu gerçekleştirdi ve anlamlı birlikteliğin organize edilmesinden duyduğu memnuniyeti belirtti. Koronavirüs nedeniyle bu kutlama sanal ortamda gerçekleşmekteydi. Bununla birlikte, teknolojinin olanakları sayesinde internet üzerinden gerçekleşen bu görüşme neticesinde çeşitli cemaatlerin ve dini toplulukların temsilcileri bir araya gelme olanağı doğmuştu.

Tebrik esnasında, her bir katılımcı sırayla söz alıp mesajını paylaştı. Kd. Peder Krikor Damadyan, Patrik Hazretleri adına Başkan İmamoğlu’nun tebrik etti ve şahsında tüm belediye personelinin bayramını kutladı. Dini bayramların, her birimiz için bereket ve huzur kaynağı olmasını niyaz etti. İnternet üzerinden gerçekleşen kutlamada emeği geçen herkese teşekkür ederken, Ekrem İmamoğlu’na çalışmalarında başarılar diledi.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin sonunda, Başkan İmamoğlu katılımcılara teşekkür etti. Koronavirüs’ün olumsuz etkilerinin azalması sonrasında, daha elverişli koşullarda bir araya gelmeyi ve yüz yüze sohbet etme olanağı doğmasını diledi.

https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/posts/1593376837488860?__tn__=K-R