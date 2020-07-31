Vatikan’dan Hong Kong’da Çin önlemi: Gizli arşivler ilk protestoların ardından merkeze taşındı

Vatikan’ın, Hong Kong’da Çin hükümetinin getirdiği güvenlik yasasına karşı çıkan ilk protestoların ardından gizli arşivlerini ülkeden çıkardığı ortaya çıktı.

Vatikan’ın hamlesi, mayıs ayında Çin kaynaklı olduğu iddia edilen bir siber saldırıya uğramasının ardından ‘öngörü’ olarak nitelendirildi.

İtalyan Corriere della Sera’nın haberine göre Vatikan, Çin’deki 33 piskoposluğun bağlı olduğu Hong Kong misyonundan 2019 yazında gizli arşivlerini kaçırdı. Vatikan için stratejik öneme sahip olan misyonundaki arşivler istihbat servislerinin olası bir saldırısı endişesiyle, önce Filipinler’e ardından da Vatikan’ın eski gizli arşivlerinin olduğu merkezine taşındı.

Vatikan Mayıs ayında bir siber saldırıya uğramıştı. Siber saldıganlar, antetli kağıda yazılmış bir taziye mektubu vasıtasıyla Vatikan’ın elektronik posta sunucusuna ve Hong Kong misyonu bilgisayarlarına sızmaya çalışmıştı.

ABD’li bir siber güvenlik firması, saldırının ardında Çin hükümeti kaynaklı RedDelta grubu olduğunu iddia etmişti.

Massimo Franco imzalı habere göre Vatikan, bölge ile ilgili yüksek önem taşıyan diplomatik belgelerini 1997 yılından beri Hong Kong’da tutuyordu.

Euronews