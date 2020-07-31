Türkiye Ermenileri ihtiyatlıdır – Ermenistan Kamu Radyosu

“Agos” editörü: Ermeniler Türkiye’de ihtiyatlıdır.

Ermenilerin İstanbul’da Azeriler tarafından saldırıya uğraması konusunda yasal bir gelişme olmamıştır.

İstanbul’da yayınlanan “Agos” gazetesinin Ermenice bölümü editörü Bagrat Estukyan, “Armenpress” ile yaptığı konuşmada böyle belirtmiştir.

“Bu davalarla ilgili bir gelişme yok. Polis araştırması yok, sorgu yok. Sorun polise ulaşmamıştır”,- diye açıklamaktadır Bagrat Estukyan.

İstanbul’da Ermeniler ve Azeriler arasında böyle bir olay olduğunu hatırlamadığını ve bunun bir yenilik olduğunu kaydetmektedir.

“Doğrusu, daha önce bu tür vakaları hatırlamıyorum. Her halükarda, son günlerde birkaç vaka fark ettik. Azeriler Ermenilere saldırdı, kavga oldu. Durum doğal olarak endişe vericidir. Burada yaşayan Ermeniler ihtiyatlıdır. İnsanlar birbirleriyle temas halindedir, gelişmelerden haberdar olurlar, evden yalnız çıkmamak, birisinin eşliğinde olmak tavsiye edilir”,- demektedir “Agos” gazetesinin Ermeni bölümünün editörü.

Türkiye’de yaşayan birçok Ermenistanlı, yerel cemaat ve Ermeni kurumlarıyla temas halinde olmadığından, hedef alınma olasılıkları ne kadardır sorusuna, Bagrat Estukyan, Ermenistan’dan gelen birçok Ermeni’nin Ermeni kurumlarıyla yakın olmadığı, ancak birbirleriyle yakın temas halinde olduklarını, gelişmelerden haberdar olduklarını belirtmiş, onların da ihtiyatlı oldukları şeklinde cevaplamıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi vekili Garo Paylan Facebook üzerinden İçişleri Bakanlığı’na seslenerek, “Türkiye’de yaşayan Ermenilere yönelik saldırılara ve kışkırtıcı eylemlere karşı acil adımlar atılmalı. Bu saldırıların arkasındaki karanlık eller açığa çıkmalı”,- demiştir.

Bagrat Estukyan, bu tür olayların sadece Türkiye’de görülmeyip, Tavuş olaylarından sonra dünyanın farklı yerlerinde Azerbaycanlıların Ermenilere karşı saldırılarının görülmüş olduğunu vurgulamıştır.

“Bazı Azeri kurumlarının bu alanda çalışmalar yürütmüş olduğu anlaşılmaktadır. Bugünlerde farklı şehirlerdeki Ermenistan büyükelçilikleri ve konsolosluklarının, yurttaşlarımızı provokasyonlara alet olmamaya çağırdıklarını görüyoruz”,- demektedir Estukyan.

İstanbul’da yayınlanan Ermeni “Agos” gazetesi, Ermeni bir gencin İstanbul’un Kumkapı semtinde bir grup Azerbaycanlı tarafından dövüldüğünü bildirmiş, Ermenilere saldırıyla ilgili iki olayın daha kaydedilmiş olduğunu birkaç gün önce belirtmişti.

Ermenistan Kamu Radyosu