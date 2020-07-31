354 yeni korona virüs hastalığı vakası tespit edilmiş, 631 kişi iyileşmiştir
Ermenistan’da, 31 Temmuz itibariyle 354 yeni vaka doğrulanmış, 631 kişi iyileşmiş 10 kişi ise hayatını kaybetmiştir.
Bugün saat 11.00 itibariyle durum aşağıdaki gibidir.
Toplam teyit edilen vaka sayısı 38.550
Hastalar: 8587
İyileşmişler: 28,997
Ölümler: 738 Toplam testler: 163.736.
Ermenistan’da korona virüs durumu – Ermenistan Kamu Radyosu
354 yeni korona virüs hastalığı vakası tespit edilmiş, 631 kişi iyileşmiştir
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