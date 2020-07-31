Ermenistan’da korona virüs durumu – Ermenistan Kamu Radyosu

354 yeni korona virüs hastalığı vakası tespit edilmiş, 631 kişi iyileşmiştir

Ermenistan’da, 31 Temmuz itibariyle 354 yeni vaka doğrulanmış, 631 kişi iyileşmiş 10 kişi ise hayatını kaybetmiştir.

Bugün saat 11.00 itibariyle durum aşağıdaki gibidir.

Toplam teyit edilen vaka sayısı 38.550

Hastalar: 8587

İyileşmişler: 28,997

Ölümler: 738 Toplam testler: 163.736.

Ermenistan Kamu Radyosu