Ayasofya doldu, Sultanahmet boş kaldı

Ayasofya doldu, Sultanahmet boş kaldı

86 yıl sonra camiye dönüştürülen Ayasofya bayram namazında da büyük ilgi gördü. Ancak Bizans imparatoru Jüstinyen döneminde yapılan mabet dolarken, karşısındaki bulunan ve Osmanlı padişahı I. Ahmet tarafından yaptırılan Sultanahmet Camisi bu bayram boş kaldı…

Ferhat Yaşar fyasar@gazeteduvar.com.tr

DUVAR – Yeniden camiye dönüştürülen Ayasofya ilk bayram namazında da büyük ilgi gördü. Farklı illerden gelenlerle birlikte sayıda kişi bayram namazı için Ayasofya’yı tercih ederken önceki yıllarda büyük kalabalıklara ev sahipliği yapan Sultanahmet Camisi ise bu bayramda büyük oranda boş kaldı. Ayasofya’nın en sakin olduğu günler pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe; en kalabalık olduğu günler ise cuma, cumartesi ve pazar olarak belirlendi.

Ayrıca Kurban Bayramı süresince de kalabalık olması bekleniyor.

Ayasofya’ya ziyaretler Sultanahmet bölgesinde toplu taşımada da yoğunluk yaşanmasına neden oluyor. Tatil nedeniyle farklı illerden ziyaretçi yoğunluğunun bayram boyunca sürmesi bekleniyor. Ayasofya’nın en kalabalık oldu anlar ise namaz vakitleri. Sabah namazı daha sakin geçiyor ancak öğle ve akşam vakitlerinde kalabalık artıyor. Yoğunluk nedeniyle korona virüsü kapsamında belirli saatlerde girişler kapatılarak dezenfekte işlemleri yapılıyor.

‘NORMALDE DIŞARIYA SECCADELER SERİLİRDİ’

Ayasofya ibadete açıldıktan sonra, çevresindeki diğer tarihi camiler ise pek ilgi görmüyor. Ayasofya’nın tam karşısındaki Sultanahmet Camisi’nde de geçmişe oranla bu bayram çok az kişi namaz kıldı. Ayasofya’nın müzeye dönüştürüldüğü 1936 yılından bu yana İstanbul’un ana camisi konumunda olan Sultanahmet Camisi’nden bir görevli, bir zamanlar Osmanlı’nın büyüklüğünü göstermek için Bizans dönemi eseri Ayasofya’ya karşı inşa edilen Sultanahmet Camisi’ndeki durumu: “Normalde cuma günleri bu saatlerde (12.15) bırakın caminin içerisini, caminin avlusu dolmuş ve dışarıya seccadeler seriliyordu ancak gördüğünüz gibi cami boş kaldı” diye anlatıyor.

Sadece Sultanahmet Camisi değil, hemen 500 metre yukarıda yer alan ve 1748 yılında inşaa edilen Nuruosmaniye Camisi de bu bayramı neredeyse bomboş karşıladı. Namaz saatlerinde sadece imam ve birkaç kişiden oluşan küçük bir cemaat bulunuyor. Sultanahmet’te 1491 yılında inşaa edilen Firuz Ağa Camisi’nde benzer bir durum yaşanıyor. Bu camilere gidenler de genellikle sıcakta Ayasofya’daki kalabalığa girmek istemeyen yaşlı insanlardan oluşuyor.

Ayasofya’nın açılışındaki ilk cuma namazına yaklaşık 100 bin kişi katılmıştı. Bugün de hem bayram hem cuma namazına katılmak için 10 bine yakın insan geldi. Ayasofya’yı ziyaret etmek için gelenler uzun kuyruklarda beklerken Fatih Belediyesi çorba ve su dağıtıyor, seccadesi olmayanlara seccade veriliyor. Ayasofya’yı ziyaret edenlere “Ayasofya-i Kebîr Camii Açılışı Hatıra Madalyonu” da hediye ediliyor. Yapı içerisinde bulunan tasvirler ise henüz namaz saatleri dışında da kapalı tutuluyor.

Ayasofya-Sultanahmet karşılaştırması geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı, ‘Önce Sultanahmet’i bir doldurun sonra Ayasofya’ya bakarız’ açıklaması ile de gündeme gelmişti.

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