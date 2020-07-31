Ankara’da Ezidi bir kadın kurtarıldı

Şengal’de IŞİD tarafından 2014 yılında düzenlenen katliam sırasında 16 yaşında iken kaçırılan Ezidi kadın 4 yıl sonra Ankara Sincan’da bir evde bulundu. IŞİD’li olduğu belirtilen bir kişinin evinde tutulan kadın, kendisini köle eden kişiden akrabaları tarafından satın alınarak kurtarıldı.

Hale Gönültaş

ANKARA – Ankara’nın Sincan ilçesinde bir evde esir tutulan Ezidi Zozan K. (24), Avusturalya’da sığınmacı olarak bulunan yakınlarının çabalarıyla özgürlüğüne kavuştu. Zozan K.’yı “derin internetten” satın alan IŞİD’linin Ezidi kadını 10 ay önce Ankara’ya getirdiği öğrenildi. Zozan K. geçtiğimiz günlerde Türkiye’den çıkarıldı. Zozan’ın sistematik tecavüze uğradığı, bedeninde sigara yanıkları ve jilet kesiği yaraları olduğu, beslenme yetersizliğinden kaynaklı sorunlar yaşadığı belirtildi.

2018 YILINDA DERİN İNTERNETTE SATILDI

Ezidi Cemaati ve Avustralya’da yaşayan yakınlarından edinilen bilgiye göre kadının IŞİD tarafından 2014’te Şengal’den kaçırılmasından ve Sincan’da tutulduğu evden kurtarılma sürecine uzanan hikâyesi şöyle:

Zozan K. 2014 Ağustos ayında Şengal katliamında IŞİD tarafından kaçırıldı. Zozan K., o tarihte 16 yaşındaydı. Zozan K.’nın ailesinden onlarca kişi de katliam sırasında öldürüldü. Zozan K.’nın amcası IŞİD katliamından şans eseri kurtuldu. Amcası ve katliamdan kurtulan aile üyeleri kayıplarını aramayı sürdürdü.

Ailesi, Zozan K.’nın izine 2018 yılında IŞİD’in derin internette kurduğu “köle pazarında” ulaştı. Ailesinin aktardığına göre, Zozan K.’nın fotoğrafı internetteki köle pazarında sadece bir saat süreyle kaldı, satış hızla gerçekleşti ve yeğenlerinin fotoğrafı kaldırıldı. Aile, Zozan K.’nın derin internet satışında Irak Türkmen’i bir IŞİD’li tarafından satın alındığı ve Musul’da tutulduğu bilgisine ulaştı.

AMCALARI İZİNİ SÜRDÜ, SİNCAN’DA TUTULDUĞU BİLGİSİNE ULAŞTI

2018 yılının son aylarında Zozan K.’nın amcası ve kuzenleri Avusturalya’ya sığınmacı olarak kabul edildi. Aileye, yaklaşık 10 ay önce yeğenleri Zozan K.’nın onu derin internetten satın alan kişi tarafından Ankara’ya getirildiği bilgisi ulaştı. Zozan, Ankara’nın Sincan ilçesindeki Irak Türkmeni’nin iki karısı ve dört çocuğu ile birlikte yaşıyordu. Irak Türkmeni’yse Irak-Ankara gidiş gelişlerini sürdürüyordu.

IŞİD’Lİ IRAK’TAYKEN ZOZAN İÇİN ÖDEME YAPILDI

Söz konusu kişinin Irak’ta bulunduğu günlerde aracılar devreye girerek Zozan’ın ailesinin genç kadını geri almak istediğini bildirdi. Irak Türkmen’i IŞİD’li ile aracılar Zozan için önerilen ücrette anlaştı. IŞİD’liye ödeme Irak’ta yapıldı. Eş zamanlı olarak Ezidi cemaatinin ileri gelenlerinin Ankara’da temas kurduğu güvenli kişiler aracılığı ile genç kadın bulunduğu evden alındı. Kısa bir süre sonra da Türkiye’den çıkarıldı.

TECAVÜZ, SİGARA YANIKLARI, JİLET KESİKLERİ

Zozan’ın, Irak Türkmen’i IŞİD’li eve geldiğinde sistematik olarak tecavüze uğradığı belirtildi. Genç kadında beslenme yetersizliğinden kaynaklı belirtiler görüldüğü, konuşmakta zorlandığı ifade edildi. Ayrıca bedeninde sigara yanıkları ile jilet kesiklerinden kaynaklı derin yaralar olduğu da görüldü. Zozan’ın sadece IŞİD’li değil, evde bulunan diğer iki kadın tarafından da ağır fiziksel şiddete uğradığı bilgisini verdiği öğrenildi.

(NOT: Ezidi kadının ismini güvenlik nedeniyle değiştirilmiştir.)