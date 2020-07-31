Almanya’da Azerbaycan’lılar, Ermeni işadamına ait bara saldırdı

24 Temmuz gecesi Almanya’nın Köln kentinde bir Ermeni işadamına ait olan nargile barına 20-30 kişilik saldırı gerçekleştirildi.

Elde edilen ön bilgilere göre saldırganlar, saldırıdan önce küçük gruplar halinde bir araya gelmişti.



Barın sahibinin anlattığına göre maskeli kişiler, Azerbaycanlı olduklarını ilan ederek kendisinin Ermeni olup olmadığını sormuş, daha sonra sandalyeler yardımıyla camları kırarak bara girmeye çalışmışlar.



Bara büyük maddi zarar verildiğini bildiren emniyet güçleri, bu nefret eyleminin siyasi astarı olduğunu tahmin ediyor.



Hatırlanacağı üzere, 12-16 Temmuz tarihlerinde Ermenistan–Azerbaycan sınırında yaşanan büyük gerginliğin ardından tüm dünyada yaşayan Azebaycanlılar, Ermeni Diasporasına planlı saldırılar gerçekleştirmeye başladı. Dünyanın birçok ülkesinde Ermenilere saldırıp mal mülklerine zarar verilirken, günler önce de Almanya’da Ermenistan Büyükelçiliği’ne ait bir araç ateşe verilmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/31/Almanya-Ermeni-Azerbaycan/189423