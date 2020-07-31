ABD’li Ermeni iş adamından Ermeni askerlere 250.000 dolarlık destek

Amerikalı Ermeni iş adamı, “PMA Venture Capital” grup üyesi, hayırsever George Baghoomian, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin askerlerine destek olarak “Benim Adımım” Vakfına 250.000 ABD doları miktarında bağış yapacak.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın eşi, vakfın başkanı Anna Hakobyan, Baghoomyan’ın 15 Temmuz’da bu niyetini bildirdiğini duyurdu. Ermeni hayırseverin bu kararı, Ermenistan–Azerbaycan sınırında 12 Temmuzdan itibaren gerginliğin tırmanmasından kaynaklanıyor. Anna Hakobyan, bu desteğin maddi yardım olmasından daha çok manevi destek olarak önemli olduğunu vuguladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/07/31/ABD-Ermeni-Baghoomian/189480