Türkiye ve Azerbaycan ortak askeri tatbikatı başladı

Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetleri Azerbaycan’da ortak askeri tatbikata başladı.

Hava kuvvetleriyle başlayan tatbikatta iki ülkeden askeri uçak ve helikopterler yer alıyor. Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah’ta sürdürülecek tatbikat 10 Ağustos’ta sona erecek.

Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan’da 1-5 Ağustos’ta yapılacak. Tatbikatta çeşitli emirler icra edilecek, zırhlı araçlar, top ve havanlardan temsili düşman hedeflerine atışlar yapılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetleri tarafından Azerbaycan’da gerçekleştirilen ortak askeri tatbikata ilişkin, Azerbaycan ile her koşulda, birlikte hareket etmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, geçen hafta Rusya ile Ermenistan’ın ortak bölgesel hava savunma sistemi tatbikatı yaptığını belirtmişti.

Euronews